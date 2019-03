Informe da redação do dia 16/03/2019

As redes sociais

Não é só as redes sociais dos Bolsonaros que “bombam” no Brasil. Em Cafelândia, o Facebook tremeu nos últimos dias. Isso porque a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública na quinta-feira (14) para falar sobre saúde e o prefeito Estanislau Franus e a secretária Oldair Inez Ues Allgayer não apareceram. O primeiro disse que estava em Brasília e que pediu para remarcarem. A segunda estaria em viagem para tratamento de saúde.

Sem explicação

A nota divulgada na fanpage da prefeitura para justificar a ausência de ambos repercutiu, e muito mal. “Ausência premeditada para não responderem sobre tais críticas, vejam que todos sumiram e deixando o pepino para outro descascar, se sabiam da viagem a Brasília por que não remarcaram a audiência pública?” disse um; “Pretexto pra fugir da responsabilidade”, criticou outro. “Essa administração perdeu a confiança com a população cafeladense, está mais rejeitado que jiló no prato de criança”, atacou mais um, e nesse nível continuou.

Choradeira

O deputado Hussein Bakri (PSD), líder do Governo, agendou a visita dos reitores das universidades estaduais com o governador Ratinho Junior e uma reunião com os deputados estaduais. A proposta é colaborar em projetos como a Lei de Inovação e uma legislação que solucione embaraços na relação das universidades com a iniciativa privada. Mas devem ouvir bastante choradeira por causa de falta de recursos financeiros.

Empreendedor

O Sebrae define até 26 de março a lista dos finalistas do Prêmio Prefeito Empreendedor. Foram 133 inscrições e no oeste já são conhecidos os 12 finalistas, entre eles: Leonaldo Paranhos (Cascavel), Chico Brasileiro (Foz do Iguaçu), Ailton da Silva (Tupãssi), Ricardo Endrigo (Medianeira) e Zé Eduardo (Guaíra).

Orçamento

Projeto que ainda tem resistência de muitos prefeitos “dono” do dinheiro, em Toledo o Orçamento do Povo retoma as assembleias a partir desta segunda-feira (18). A ideia é ouvir as principais demandas da população e encaixar o que der no percentual do Orçamento do Município que os vereadores têm autonomia para direcionar.

Aeroportos

A Anac fez ontem o leilão do primeiro lote de concessões de aeroportos do Nordeste e do Centro-Oeste. O leilão dos aeroportos de Foz do Iguaçu e Curitiba (Afonso Pena) será em agosto.

Boa notícia!

A Prefeitura de Cascavel encaminhou nessa sexta-feira (15) ao Comitê Olímpico do Brasil a carta de intenção para tornar o Município cidade-sede dos Jogos Escolares da Juventude Nacional – etapa Regional Sul/Sudeste de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. O documento foi formalizado após a Fundação Municipal de Esportes vencer as várias etapas necessárias. O evento será de 2 a 6 de setembro deste ano.

Mudança de rota

O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, cancelou a vinda a Cascavel para o Bate Papo Agronômico programado para ontem à noite na sede da Areac. É que ele foi convocado pelo governador Ratinho Júnior para a descentralização de governo na ExpoUmuarama.

Devolução

Vinte e um presentes recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva durante o tempo em que foi presidente (2003-2010) devem ser devolvidos à União, segundo decisão do juiz federal da 1ª Vara de São Bernardo do Campo, Carlos Alberto Loverra. A defesa tinha entrado com pedido contra decisão do TCU (Tribunal de Contas da União), de 2016, que já havia determinado que Lula devolvesse centenas itens que ganhou enquanto era presidente. As informações são do jornalista Fausto Macedo.

Não é teu!

No entendimento do magistrado, “os presentes recebidos em mãos pela pessoa do chefe de Estado e de governo brasileiro são destinados ao país, ressalvados aqueles de caráter personalíssimo ou consumíveis”. Entre os objetos estão esculturas, espadas e uma coroa.