Informe da redação do dia 15 de março de 2019

Prefeito recebe Guto Silva

O prefeito Lucio de Marchi recebeu esta semana o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva. A recepção foi na sua chegada ao Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho, que contou com a presença de líderes políticos e imprensa. Lucio aproveitou a visita para apresentar algumas demandas relacionadas do Município.

Caso Damasceno

A Comissão de Ética que analisa a denúncia de cobrança de devolução dos salários de assessores pelo vereador Damasceno Júnior pediu um posicionamento da Mesa Diretora. Até hoje o presidente Alecio Espinola deve se pronunciar. Devido à comprovação de irregularidade constatada conforme artigo 31 do Código de Ética, a comissão está entre a suspensão do mandato por 90 dias sem direito a salário e a cassação do mandato: “A Comissão é soberana, mas queremos uma posição da Mesa”, disse Olavo Santos, presidente da Comissão de Ética. Alécio anuncia o parecer às 9h30 de hoje.

Apertou

Uma das suas principais promessas de campanha, o programa Escola Segura estava na pilha de ações a serem viabilizadas. A barbárie em Suzano fez ele sair da pilha e ganhar celeridade, mesmo que nas coxas. É que o governador Ratinho Junior prometera um policial em cada porta de escola. Só não sabia que não havia efetivo para isso.

De lado

O prefeito Leonaldo Paranhos foi literalmente deixado de lado pela diretoria do Consamu Oeste, que mandou embora o diretor Rodrigo Nicacio por WhatsApp e nem se deu ao trabalho de mandar outra mensagem para Paranhos para avisá-lo da exoneração.

Espera aí!

Inconformado com a repercussão negativa sobre sua saída de férias em meio à confusão do novo sistema de transporte coletivo de Cascavel, no fim do mês passado, só faltava Paranhos voltar de férias e encontrar tudo parado, em greve. Ele conseguiu evitar a paralisação nesta semana, mas, pelo que tudo indica, vai ser difícil escapar da greve, pois os motoristas estão convencidos de que cruzarão os braços na próxima terça-feira.

Centavos caros

A tentativa de intermediar publicamente as negociações só piorou a situação para Paranhos. Porque as empresas, que preferem o silêncio, agora disseram: se o prefeito autorizar, concedem o que os motoristas querem, mas isso vai para a tarifa. Uma bomba para quem nem conseguiu ainda decidir sobre o pedido de reajuste anual, que deve elevar a passagem de R$ 3,65 para R$ 4,15.

Turismo

O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, participa hoje de Bate-Papo Agronômico da Areac (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel), em parceria com o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná). Um dos temas mais importantes da pauta são as licenças ambientais do IAP (Instituto Ambiental do Paraná).

Rombo bilionário

O MPF no Distrito Federal acionou a 12ª Vara de Justiça Federal nessa quinta-feira apontando crimes revelados pela Operação Bullish. As irregularidades envolvem o Grupo JBS e o Sistema BNDES-BNDESPar por aportes realizados naquela empresa entre 2007 e 2011. Joesley Batista, Guido Mantega, Antônio Palocci, Luciano Coutinho, Victor Sandri, e outros sete estão entre os acusados. Segundo a Procuradoria, “as acusações referem-se aos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, prevaricação financeira e lavagem de dinheiro”. O prejuízo assumido pelo banco foi de R$ 1.862.335.933,11.