Informe da redação do dia 14 de março de 2019

Aprovação da Reforma Tributária

Durante a campanha eleitoral, o então candidato Jair Bolsonaro elogiou diversas vezes o projeto de Reforma Tributária da Câmara. Ontem, em audiência no Palácio do Planalto, o deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) apresentou ao agora presidente as principais linhas do projeto de Reengenharia Tributária aprovado na Comissão Especial da Câmara no fim do ano passado, o qual está pronto para tramitar até a aprovação final em plenário. Também participou da reunião de quase uma hora o Secretário da Receita Federal, Marcos Cintra.

Resumo

Hauly apresentou ao presidente um resumo do conteúdo das quase 200 palestras técnicas que realizou pelo Brasil: “Apresentei os grandes benefícios que a aprovação da Reforma Tributária trará para o Brasil. Vamos eliminar dez tributos e criar o IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que vai fortalecer os estados mais pobres, vai diminuir o custo de produção das empresas, vai reduzir o custo dos produtos para as famílias de menor renda e muitos outros benefícios para nossa economia. Nosso projeto é revolucionário”.

Bico fechado

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, impôs a lei do silêncio ao Ibama e ao ICMBio (Instituto Chico Mendes de Biodiversidade). A orientação dada aos órgãos vinculados à pasta que ele comanda é de que não se manifestem publicamente sem submeter, previamente, todas suas informações ao ministério.

Salvo-conduto

Entre idas e vindas do seu inferno astral, o ex-governador Beto Richa teve mais um dia de sol. A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou na terça-feira (12) o recurso da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra a soltura do ex-governador do Paraná no âmbito da Operação Integração e ainda manteve o salvo-conduto conferido a ele pelo ministro do STJ João Otávio de Noronha.

Amop

A Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) publicou ontem edital de convocação da assembleia geral para eleição de diretoria. Será dia 29 de março, às 10h, na sede, em Cascavel. Pelo que tudo indica, o prefeito de Jesuítas, Aparecido José Weiller Junior, deve ser eleito por aclamação.

Fogos silenciosos

Em Toledo, a Câmara de Vereadores promulgou ontem o Projeto de Lei 99, da vereadora Olinda Fiorentin, que “dispõe sobre a proibição de fogos de artifício e similares, com ruídos sonoros no Município”. A promulgação ocorreu ante à falta de manifestação do Poder Executivo a respeito. “Cumpri meu dever, meu papel como presidente do Poder Legislativo”, disse o presidente da Câmara, Antônio Zóio.

Governador recebe Pelé

O governador Ratinho Junior recebeu ontem o Rei Pelé. No evento, que contou com a presença de estudantes, atletas e ex-atletas, foram lançados a campanha Imposto Amigo do Esporte, do governo do Estado, e o Programa Esportivo Lúdico Educacional, de iniciativa de Pelé. A campanha incentiva cidadãos e empresas paranaenses a apoiarem projetos esportivos desenvolvidos no Estado por meio da destinação de impostos.