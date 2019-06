Informe da redação do dia 14 de junho de 2019

General Santos Cruz está fora

O ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, deixará a equipe do presidente Jair Bolsonaro. O general foi avisado ontem, antes de Bolsonaro viajar a Belém. Santos Cruz foi alvo recente de críticas do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente, sobre os rumos da comunicação no Palácio do Planalto. Também se envolveu em polêmicas com o escritor Olavo de Carvalho, considerado o guru do bolsonarismo. O ministro vinha acumulando desgaste desde que reagiu às críticas de Olavo, a quem atribuiu uma “personalidade histérica”, mas não teve apoio do presidente. Quem assume no lugar é o general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, comandante militar do Sudeste.

Alimentação e saúde

O deputado Evandro Roman (PSD-PR) foi escolhido presidente da subcomissão permanente sobre alimentação e saúde. O grupo, vinculado à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, foi instalado na Câmara dos Deputados. O objetivo é incentivar a elaboração de leis e ações que promovam o acesso da população brasileira a melhores condições de alimentação e saúde.

Chico Noroeste

O ex-deputado Chico Noroeste foi convidado por dois partidos políticos para a disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu em 2020. Até semana que vem, Noroeste escolherá o partido, mas já disse que topa a parada. “Minha linha de atuação, de centro-direita, é um clamor em Foz do Iguaçu para uma administração com este perfil”, disse.

Visitas liberadas

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) deu provimento, por unanimidade, a recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afastou a necessidade de agendamento de visitações com uma semana de antecedência. A regra era da Polícia Federal, onde Lula está em uma sala especial, avalizada pela 12ª Vara Federal de Curitiba.

Venda de refinarias

O deputado estadual Requião Filho (MDB) tem alertado que a venda de duas refinarias paranaenses (Repar e Xisto) pode pôr 5 mil trabalhadores na rua. Ele se refere a acordo assinado quarta-feira pela Petrobras e pelo Cade, que estabelece regras para a venda de oito refinarias da estatal.

Impostos

Requião diz que as consequências sociais e econômicas são muito graves porque, além da demissão de 5 mil funcionários no Paraná, só em São Mateus do Sul a cidade deixaria de arrecadar mais de 50% do ICMS gerado. “Prejudica muito a população, trazendo mais desemprego para o nosso Estado. Deixa o Brasil refém das multinacionais. Acaba com o sonho de construirmos uma nação autônoma e soberana. Estão vendendo nosso patrimônio para favorecer o mercado financeiro e isso afeta a vida de todos os trabalhadores brasileiros”, lamentou.

Para tudo?

A convocação para a greve nacional nesta sexta-feira mobilizou todos os sindicatos da esfera pública. Em Cascavel, por exemplo, a rede municipal não deve ter aula hoje, que deverá ser reposta em outro dia. Já na rede estadual, a orientação da Secretaria de Educação é que o calendário seja cumprido em todas as instituições. Mas em muitas escolas várias turmas foram dispensadas.

Para não!

Em Toledo, a prefeitura emitiu nota avisando que o serviço público municipal “não aderiu nem autorizou a liberação de servidores” para participação na paralisação, “mantendo o funcionamento normal das atividades na rede municipal”. Diz ainda que, embora reconheça a importância do diálogo neste momento de discussões sobre reformas Trabalhista e Previdenciária, “a população não pode ser prejudicada com a interrupção dos serviços públicos essenciais”.