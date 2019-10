Informe da redação do dia 11 de outubro de 2019

Justiça bloqueia bens de prefeito

Em mais uma ação civil pública relacionada a fraudes em licitações, o Ministério Público do Paraná obteve na Justiça liminar de bloqueio de bens de sete réus. A ação, ajuizada em 26 de setembro, trata de licitações para contratação de empresa de serviços de manutenção da rede de iluminação pública. Entre os requeridos, estão o atual prefeito de Dois Vizinhos, Raul Camilo Isoton, a atual secretária de Administração e Finanças, o secretário Geral de Governo na época dos fatos (2013), duas empresas e seus proprietários e um eletricista, que tiveram os bens indisponibilizados em R$ 734.678,29.

CPI

As fraudes foram investigadas pela CPI da Iluminação Pública da Câmara, que levou à abertura de inquérito civil pelo MP, do qual resultou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Conforme a ação, duas tomadas de preços foram utilizadas como instrumentos de fraude, por meio de concorrência simulada, para favorecer empresa determinada, a partir de ajuste prévio feito entre o prefeito e os secretários, que teriam utilizado mecanismos como oferecimento de vantagens ilícitas para enfraquecer e eliminar a competitividade dos procedimentos licitatórios.

Brics

O governador Ratinho Junior participa nesta sexta-feira (11) da 4ª Reunião de Ministros da Cultura do Brics. A abertura do encontro será às 9h, no Museu Oscar Niemeyer, e contará com a participação do ministro da Cidadania, Osmar Terra. No encontro, serão discutidas ações de estímulo à Economia Criativa nos países integrantes do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O Brasil ocupa a presidência pro tempore do BRICS.

Pertinho

Por falar em Ratinho… O governador cumpriu pauta no fim da tarde de ontem em Céu Azul. Chamou a atenção o fato de ele não chegar até Cascavel.

Audiência pública

Em Foz do Iguaçu, uma audiência pública hoje, com início às 9h30, na Câmara, vai discutir sugestões para impulsionar o parque industrial, abriga várias empresas e ao mesmo tempo carece de diversas questões estruturais para impulsionar suas atividades.

STI iluminada

Santa Terezinha de Itaipu, cidade com pouco menos de 24 mil moradores no extremo-oeste, inovou e investiu em eficiência energética. A região central está 100% coberta pela nova iluminação. “Estamos seguindo o cronograma e dentro de poucos dias seremos a primeira cidade no Paraná a contar com 100% de iluminação pública em LED”, destacou o prefeito Cláudio Eberhard (PSDB).

267 anos na prisão

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi condenado pela Lava Jato a mais 33 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, totalizando US$ 85,383 milhões. A sentença é do juiz Marcelo Bretas. Esta é a 12ª condenação de Cabral, cujas penas somam 267 anos de prisão.

Os 300 milhões de Lula

A defesa do ex-presidente Lula ficou mais animada com a iniciativa de Marcelo Odebrecht empurrar para o pai a responsabilidade pela propina paga pela empreiteira. Só que as provas fornecidas pelo próprio Marcelo Odebrecht são devastadoras. O Estadão reproduziu alguns dos e-mails entregues por ele e que foram resumidos para o delegado Felipe Hille Pace. Os documentos detalham R$ 300 milhões em pagamentos de propina para Lula.