Informe da redação do dia 10 de dezembro de 2019

Recompensa por armas apreendidas

O governo do Paraná vai pagar uma bonificação em dinheiro a policiais civis e militares que apreenderem armas de fogo ilegais no Estado. Os valores da bonificação vão variar de acordo com o potencial da arma apreendida. Para armas de fogo de uso permitido, de porte (armas curtas como revólveres e pistolas) ou portáteis (armas longas, como espingardas e carabinas), o valor do bônus será de R$ 500. Armas de porte de uso restrito darão direito a bônus de R$ 1 mil, enquanto as portáteis de uso restrito a R$ 1.500.

Competição

A partir de 2020, haverá uma gratificação para os três batalhões da Polícia Militar e as três delegacias da Polícia Civil que mais apreenderem armas ganharão. No fim do ano, cada um, terá direito a um prêmio adicional de R$ 50 mil, que será vinculado ao seu fundo rotativo.

CPI da JMK

Nesta terça (10), às 9h, a CPI da JMK se reúne para votar o relatório final da investigação e as emendas ao texto apresentado na semana passada. O relator deputado Delegado Jacovós (PR) pediu o indiciamento de 19 pessoas – 14 ligadas à JMK e cinco agentes públicos – por crimes contra a Lei de Licitações (8.666/93) e atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/92). Entre as 12 recomendações, consta que o Estado reavalie o modelo de gestão da frota.

Aeroporto Regional

O governador Ratinho Junior conheceu ontem (9) o projeto de construção do Aeroporto Regional do Sudoeste, previsto para ser instalado em Renascença para atender a 1,2 milhão de pessoas de 102 municípios do Paraná e de Santa Catarina. E assinou termo de compromisso com a SAc (Secretaria de Aviação Civil) para viabilizar a continuidade dos estudos de viabilidade econômica e estrutural para a implantação do aeroporto, com custo estimado em R$ 120 milhões.

Aeroporto do oeste

O projeto do Aeroporto Regional do Oeste também foi lembrado ontem, mas por parte da sociedade local nas redes sociais após o anúncio da readequação do Trevo Cataratas. Apesar do silêncio em torno do assunto, a esperança que o projeto saia do papel continua.

Acessos

Já em Foz do Iguaçu, a discussão agora se volta aos acessos que devem ser fechados após a abertura do viaduto da Costa e Silva com a BR-277, na última sexta.

Recesso

Em virtude das comemorações de fim de ano, a Prefeitura de Foz do Iguaçu estará em recesso de 23 de dezembro a 1º de janeiro, retomando as atividades no dia 2 de janeiro, das 14h às 18h, e, a partir do dia 3, das 8h às 14h. Dessa forma, o contribuinte tem até 20 de dezembro para solicitar quaisquer atendimentos nas repartições públicas. Serviços essenciais e urgentes não param.

Facultativo

Já em Cascavel, o Departamento de Gestão de Pessoas informa que o Município de Cascavel não terá recesso (exceto escolas municipais e Cmeis), apenas ponto facultativo nos dias 23 e 24 (dia 25 é Natal) e nos dias 26 e 27 secretarias e unidades estarão funcionando normalmente. Dias 30 e 31 também serão pontos facultativos, dia 1º de janeiro é feriado, e no dia 2 todas as atividades retornam normalmente.

Imposto sindical

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, negou que o governo esteja estudando a volta do imposto sindical. Pelo Twitter, ele lembrou que foi o relator da proposta de reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, por meio da qual se extinguiu o imposto sindical: “Essa história [de volta do imposto, mesmo sem a palavra imposto] não é verdadeira”, postou.