Informe da redação do dia 09 de agosto de 2019

Ratinho no oeste

O governador Ratinho Junior participa nesta sexta-feira (9), às 10h, em Toledo, do anúncio de instalação de um complexo hospitalar e de saúde no Biopark – Parque Científico e Tecnológico de Biociências. Às 14h, ele vai à Câmara Municipal para liberação de recursos para municípios da região oeste.

Atacado Liderança

Fracassadas as tentativas de a Prefeitura de Cascavel comprar o prédio do Atacado Liderança, o local vai para leilão, pelo valor de R$ 28.333.500 no dia 12 de setembro. Se não houver arrematador, volta a leilão no dia 3 de outubro, no valor de R$ 24.168.462. Mais detalhes na página 7 desta edição.

Biometria

Nova Santa Rosa conseguiu com o Cartório Eleitoral de Palotina a descentralização do atendimento para biometria. A partir de segunda-feira (12), o atendimento será feito sem precisar ir até Palotina. Até agora, 4.447 eleitores de Nova Santa Rosa já fizeram o cadastramento biométrico e os 2.229 faltantes devem fazer a biometria até o dia 30. O eleitor que não o fizer terá o título cancelado e será impedido de votar.

Nova diretoria

Será empossada nesta sexta-feira (9) a nova diretoria do Sindicato Rural Patronal de Palotina, eleita mês passado. O atual presidente Nestor Araldi será reconduzido ao cargo para a gestão 2019/2022. A solenidade começa às 19h na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil).

Planejamento

Ainda em Palotina… O secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, estará na cidade nesta sexta-feira (9), onde fará palestra às 15h na Acipa. Entre os temas estão os projetos do governo do Paraná para o Estado e a região.

Carro x Creche

Repercutiu em toda a imprensa regional a decisão do prefeito de Anahy, Carlos Antônio Reis, de vender o carro oficial do Município e aplicar o dinheiro na reforma da Creche Menino Jesus. A entidade atende 65 crianças. “Sempre que posso vou a pé para o Paço. Gosto do contato com as pessoas. Assim ouço as pessoas e até atendo alguns munícipes e resolvo questões básicas antes de chegar ao gabinete”, diz o prefeito.

Tem mais…

No ano passado, o prefeito reduziu em 10% o próprio salário, do vice-prefeito e dos diretores. As duas medidas, a venda do carro e a redução de salários, trazem uma economia de R$ 5 mil por mês.

Às claras I

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) apresentou ontem (8) na Comissão de Relações Exteriores da Câmara requerimento convocando os ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, de Minas e Energia, para audiência pública com o objetivo de esclarecer os termos e as implicações do recente acordo assinado, e posteriormente cancelado, entre o Brasil e o Paraguai sobre a compra e venda de energia produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu.

Às claras II

Mantido em segredo, o acordo foi revelado pela imprensa paraguaia e provocou uma crise que colocou o presidente paraguaio, Mario Abdo Benitez, em risco de impeachment.

Tempos quentes

Em resposta ao ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que não determinou a destruição do material obtido pela Operação Spoofing, que apura invasões a celulares de autoridades.

Tempos mais quentes

O ex-ministro Antonio Palocci voltou aos jornais ontem com mais uma parte da sua delação premiada à Polícia Federal. Desta vez, a informação divulgada pelo Estadão é de que ele contou que a Ambev fez “pagamentos indevidos” aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e a ele próprio. É a primeira vez que a multinacional de bebidas aparece nas investigações da Lava Jato. O interesse da empresa seria impedir o aumento de imposto (PIS/Cofins) sobre bebidas alcoólicas.