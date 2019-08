Informe da redação do dia 06 de agosto de 2019

Da série faça o que eu digo…

O biólogo e apresentador de televisão Richard Rasmussen foi nomeado embaixador do turismo brasileiro. Sua “missão” é promover o País no exterior e difundir como é possível aliar preservação ambiental e turismo sustentável. Richard se descreve um profundo “conhecedor do meio ambiente e culturas nativas, da fauna, de comportamento animal e especialmente ecologia”. Mas… ele teve um criadouro de tartarugas fechado em 2015, acumula quase R$ 400 mil em multas ambientais pelo Ibama e é acusado de ter pedido a pescadores que matassem um boto cor de rosa para gravação da Globo.

Vagas em creche

Em Planalto, sudoeste do Paraná, a Justiça deu 90 dias para que a prefeitura resolva o problema de falta de vagas na educação infantil na cidade. A decisão atende ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Foi imposta multa pessoal ao prefeito se ele descumprir a sentença.

Recurso

A ONG Vigilantes da Gestão Pública vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que desbloqueou bens e valores de deputados acusados de gastos exagerados com refeições com dinheiro ressarcido pela Assembleia Legislativa. A decisão do presidente em exercício do TJ, desembargador Wellington Coimbra, saiu na última sexta-feira (2), aceitando os argumentos do presidente da Alep, Ademar Traiano, de que essas despesas estão autorizadas pelo regimento da Casa.

Gastões

Sete deputados foram beneficiados pela medida do TJ, mas há outros quatro denunciados pela Vigilantes da Gestão. Os sete são: Ricardo Arruda (PSL) – R$ 40.300; Francisco Buhrer (PSD) – R$ 82.000; Professor Lemos (PT) – R$ 12.000; Marcio Nunes (PSD) – R$ 51.000; Anibelli Netto (MDB) – R$ 176.000; Plauto Miró Guimarães (DEM) – R$ 164.000; e, Felipe Francischini (PSL) – R$ 103.000.

Para tudo!

Chegou à 13ª Vara Criminal de Curitiba ontem (5) a ordem do ministro Gilmar Mendes para que o juiz José Daniel Toaldo paralise a continuidade dos procedimentos da ação penal derivada da Operação Rádio Patrulha. A ordem chegou duas horas antes da oitiva do primeiro delator do esquema de distribuição de propinas dentro do Programa Patrulhas do Campo.

Motivos

A decisão de Gilmar atende pedido da defesa do ex-governador Beto Richa (réu no processo) que alegou não ter tido acesso aos termos das colaborações premiadas firmadas pelos delatores Tony Garcia, Maurício Fanini e Nelson Leal Jr.

CPI da JMK

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da JMK da Assembleia Legislativa volta a se encontrar nesta terça-feira (6), às 9h. Três ex-diretores do Deto (Departamento de Gestão do Transporte Oficial) foram intimados: César Ribeiro Ferreira, Ricardo André Borges e Paulo Enéas Borges Bueno Netto. A CPI investiga o contrato firmado pelo governo do Paraná com a empresa responsável pela gestão da manutenção da frota de 52 órgãos estaduais.

Erramos

Na reportagem publicada na edição de sábado (3) com o engenheiro José Eugênio Gizzi, candidato à presidência da Fiep, erramos no título: “‘Salário’ de R$ 110 milhões”. O correto é R$ 100 mil, já que o valor milionário se refere a uma licitação feita para limpeza da entidade, também sob questionamento e que consta na mesma reportagem.

Boca rica

O Pastor Marcos Feliciano (Podemos-SP) teve reembolsados pela Câmara dos Deputados o valor de R$ 157 mil referente a tratamento odontológico. “Sou político e pregador. Minha boca é minha ferramenta”, declarou o deputado, reconhecendo que o procedimento foi “caro”. Conforme levantamento do Estadão, a assistência médica e odontológica de deputados já custou R$ 93 milhões aos cofres públicos apenas no primeiro semestre deste ano.