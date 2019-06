Informe da redação do dia 05 de junho de 2019

Comportas abertas

Cézar Eduardo Ziliotto, diretor jurídico da Usina Itaipu Binacional e indicado por amizade pelo ministro Gilmar Mendes, do STF – que recebe patrocínios da estatal para o seu instituto IDP – luta para se manter no cargo estratégico. Mas o Governo está de olho nele. Ele entrou ainda na era do PT de Lula. Ziliotto trabalha para não perder a vaga para o ex-deputado federal Osmar Serraglio (MDB), que orbita por Foz do Iguaçu, sede da empresa. Mas o que se escuta ao som das águas entre comportas é que Gilmar Mendes emplacará outro apadrinhado.

CPI da JMK

Foi definida a composição da CPI da JMK que apura desvio de R$ 275 milhões no conserto de veículos da frota do Estado. Soldado Fruet (Pros) ficou na presidência da comissão; Tião Medeiros (PTB), vice-presidente; e o Delegado Jacovós (PR), será relator. Como membros titulares estão os deputados Luiz Fernando Guerra (PSL), Mauro Moraes (PSD), Delegado Fernando (PSL), Jonas Guimarães (PSB), Paulo Litro (PSDB), Michele Caputo (PSDB), Cantora Mara Lima (PSC) e Alexandre Amaro (PRB).

Posse da Acic

Diversas autoridades já confirmaram presença na posse festiva da Acic, agendada para as 19h30 desta sexta-feira no salão social do Tuiuti Esporte Clube, em Cascavel. Dentre os que estarão no evento estão os deputados Evandro Roman e Coronel Lee, o presidente da Ferroeste André Gonçalves, e o prefeito Leonaldo Paranhos. O empresário e contabilista Michel Vitor Alves Lopes vai assumir a presidência da Associação Comercial e Industrial de Cascavel para mandato de um ano em lugar de Edson José de Vasconcelos. O novo vice-presidente é Genésio Pegoraro.

Desaceleração geral I

O Banco Mundial voltou a reduzir a projeção de crescimento econômico do Brasil. A estimativa da instituição para o PIB nacional no ano de 2019 foi cortada de 2,2% em janeiro para 1,5%. No ano passado, a organização internacional chegou a prever crescimento de 2,5%.

Desaceleração geral II

Mas não somos só nós que temos patinado. Por causa do México, da Argentina e da Venezuela, o crescimento na América Latina e no Caribe também deve recuar 0,4 pp, ficando em 1,7%, segundo o banco. O crescimento global foi revisto para 2,6% neste ano, 0,3 pp menor. Estados Unidos devem crescer 2,5% este ano, e a China, 6,2%.

Confusão em Quedas

A prefeita de Quedas do Iguaçu, Marlene Revers, conseguiu duas liminares que suspenderam a votação da segunda-feira à noite e continua no cargo até segunda ordem. Na votação, a maioria (9 x 4) aprovou decreto legislativo que afastava a prefeita até que fosse concluída a investigação sobre as denúncias de superfaturamento na compra de bolos e salgados na Secretaria de Ação Social.

Liminar e reviravolta

Contudo, a prefeita Marlene conseguiu ainda na segunda-feira uma liminar assinada pela juíza substituta Cristiane Dias Bonfim. A ordem judicial trata especificamente do afastamento, a investigação continua. Na tarde de ontem, o juiz Vitor Toffoli concedeu outro mandado de segurança, tornando nulo todos os atos praticados em contrariedade à liminar concedida pela juíza Cristiane Dias Bonfim, que proibia a sessão e a votação de afastamento.

Notificação

O presidente da Câmara, Eleandro da Silva, afirma que não houve notificação à Mesa Diretiva antes da sessão e que por isso a votação do Decreto Lei foi realizada normalmente. As notificações foram feitas ontem à tarde e logo em seguida a assessoria jurídica da Câmara já entrava com Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Paraná para tentar derrubar as liminares.

Lula livre

A subprocuradora-geral da República Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre enviou parecer ao Superior Tribunal de Justiça em que reconhece que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem o direito de cumprir o restante da pena no caso triplex, em regime semiaberto.