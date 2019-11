Informe da redação do dia 02 de novembro de 2019

“Grande acordo”

Um dos principais entusiastas da instalação da CPI Lava Toga, o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) afirma que ela não será instalada porque, segundo ele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), faz parte de um “grande acordo”. Por outro lado, Alvaro garante que o fim do foro privilegiado – outra de suas bandeiras – deve ser votado na Câmara na primeira quinzena de novembro. O projeto, que é de sua autoria, já passou pelo crivo do Senado.

As razões…

Em entrevista à Gazeta do Povo, Alvaro disse: “Eu sou franco. Não haverá CPI Lava Toga. Não vamos iludir, não vamos vender falsa ilusão (sic), não vamos gerar falsa expectativa. Não haverá CPI Lava Toga”, disse Alvaro. “Primeiro, ainda não se conseguiu o número de assinaturas. Segundo, o presidente do Senado não instalará CPI, ele faz parte de um grande acordo. Terceiro, se houver um recurso ao Supremo, obviamente o Supremo não vai autorizar a abertura da CPI”.

Um bi e meio I

O governo do Paraná quer o aval dos deputados estaduais para contratar empréstimos de até R$ 1,5 bilhão. O Projeto de Lei 770/2019 já está na Assembleia Legislativa e autoriza o Paraná a contratar operações de crédito com instituições financeiras públicas e privadas.

Um bi e meio II

A justificativa parar a contratação é usar em infraestrutura rodoviária (R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 600 milhões no Litoral) e em projetos da área de segurança pública (R$ 300 milhões) para os projetos “Cidade da Polícia”, “Olho Vivo” e “Muralha”.

Socorro

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, anunciou na quinta que o governo do Estado repassará R$ 2,5 milhões para reforma e ampliação do pronto-socorro do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu.

Pacto Global

O evento Conexão ODS, realizado pelo Sistema Fiep em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global, será realizado na próxima quarta-feira (6) na Casa da Indústria, em Cascavel. O objetivo é apresentar a iniciativa do Pacto Global e exemplos de empresas signatárias que estão atuando em prol dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). As inscrições são gratuitas pelo link: http://bit.ly/2URm7do.

Transparência

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, determinou nova política de transparência para a margem brasileira da usina, ampliando as informações disponibilizadas na página da empresa na internet. Com a determinação, o nível de detalhamento das informações será ampliado, informando os decretos de nomeação e o currículo dos diretores e conselheiros, além das despesas corporativas com viagens de qualquer empregado, contratos, convênios e patrocínios.

Cabidão

Na antiga gestão, a reportagem do Jornal O Paraná enviou dezenas de solicitações à Itaipu pedindo acesso à lista dos contratados para apurar denúncia de supostos nomeados políticos, indicados por deputados da região. Os dados nunca foram divulgados.

Governo 5.0

O encontro Governo 5.0 reuniu em Foz do Iguaçu, quinta e sexta-feira, representantes de 350 municípios paranaenses, dos quais 250 prefeitos. No total, foram mais de 2 mil pessoas interessadas em conhecer as iniciativas desenvolvidas pelo governo do Estado em todas as áreas da administração pública.

Virou dono?

O PT esbravejou ao saber que o ministro Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol estiveram na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, nessa sexta-feira, para lançar a primeira Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira. Só porque um dos “inquilinos” no local é o ex-presidente Lula.