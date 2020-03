Informe da redação: Coronavírus ronda o presidente e Ratinho faz exames

Coronavírus ronda o presidente

Depois de dizer que a disseminação do coronavírus era uma “fantasia”, o presidente Jair Bolsonaro aguarda ansioso pelo resultado do exame feito ontem. É que seu secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, com quem viajou para os Estados Unidos, está com a doença. Pouco antes de o diagnóstico vir a público, o governo já havia cancelado uma viagem de Bolsonaro ao Rio Grande do Norte por “razões de segurança sanitária”. O resultado do exame do presidente deve sair nesta sexta-feira.

Ratinho faz exames

Após a confirmação de que um dos integrantes da comitiva que foi aos Estados Unidos está com coronavírus, o governador Carlos Massa Ratinho Junior decidiu realizar exames preventivos, mesmo sem qualquer sintoma da doença. Na mesma comitiva, o presidente da Paraná Invest, Eduardo Bekin, também preferiu remediar.

Sem busão

Depois de suspender todas as atividades que envolvam público (cinema, teatro etc), o Paraguai reduziu os preços dos combustíveis para evitar que a população use o transporte coletivo e dissemine o coronavírus. Na última quarta (11), a estatal Petropar reduziu em 400 guaranis (R$ 0,30) o preço de todos os combustíveis que ela vende no Paraguai. A medida valerá por 15 dias. Com a queda, o litro da gasolina ficará entre R$ 3,30 e R$ 4,10.

O caos

Os telefones do Samu em Curitiba congestionaram ontem. É que a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, deu o telefone 192, do Samu, durante entrevista coletiva à imprensa para a população tirar dúvidas sobre coronavírus. Além de não orientar a equipe sobre as providências a serem repassadas, o ato congestionou as linhas telefônicas. Detalhe: nas demais cidades do Estado, as secretarias têm outros números à disposição.

Foro privilegiado

O senador Alvaro Dias usou as redes sociais para perguntar: “Quem tem medo do fim do foro privilegiado?” E lembra que seu projeto que trata disso está há mais de 450 dias aguardando ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. “Por que não votam? O que temem?”, questiona.

Entenda Direito I

Para esclarecer termos comuns usados no meio jurídico e vistos com frequência na mídia, o Ministério Público do Paraná lança o projeto Entenda Direito, que mensalmente vai detalhar um conceito, termo ou expressão.

Entenda Direito II

O primeiro termo é “improbidade administrativa”: atos de improbidade administrativa são aqueles praticados por agentes públicos (prefeito, vereador, secretário etc) que geram enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público ou violação a princípios da administração pública. São exemplos mais comuns fraudes em licitações, pagamentos indevidos e contratação irregular de servidores.

Eleição no MPPR

Ocorre nesta sexta-feira (13) a eleição ao cargo de procurador-geral de Justiça do MPPR (Ministério Público do Paraná) para o biênio 2020-2022. Concorrem ao cargo o procurador de Justiça Gilberto Giacoia e o promotor de Justiça Fuad Chafic Abi Faraj. Podem votar todos os membros do MPPR em exercício, das 9h às 17. A lista com os nomes dos candidatos mais votados será remetida ao governador do Estado.

Multados

A Primeira Câmara do TCE-PR multou individualmente em R$ 5.078,42 o ex-prefeito de Matelândia Edson Antônio Primon (gestão 2009-2012) e a ex-presidente do Previmat (Instituto de Previdência desse município do Oeste paranaense) Gislaine Silvestre Mengarda. O motivo foi a terceirização ilegal de serviços jurídicos, contábeis e de compensação previdenciária por parte do regime próprio de previdência social, além de irregularidades em licitação.