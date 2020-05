Informe da redação: conquistas para Cascavel e Porto Seco

Conquistas para Cascavel

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, postou foto nas redes sociais ontem, ao lado do governador Ratinho Junior, para antecipar que traz “conquistas para Cascavel. Entre elas o remanescente da obra da Avenida Brasil, do trecho da Rocha Pombo, no Pacaembu, até o Trevo Cataratas”. Ao lado dos dois estão o presidente da Câmara de Vereadores, Alécio Espínola, e Francisco Xavier, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Paraná.

Deu negativo!

Após disputa judicial envolvendo quatro instâncias (isso mesmo, até o STJ entrou na briga), três exames do presidente Jair Bolsonaro foram divulgados: todos deram negativo para covid-19. O presidente entregou exames com codinome (Airton Guedes e Rafael Augusto), mas o CPF, o RG e os documentos informados nos papéis são dele. Dos três exames, dois foram feitos no Sabin e um no Fiocruz. O presidente alegava direito à privacidade e se recusava a mostrar os resultados, o que só aumentou a curiosidade em cima do assunto. A conclusão agora é que, se ele ainda não pegou a covid-19, precisa se cuidar mais, pois ainda não está imune ao vírus.

Mais prazo

A Prefeitura de Foz do Iguaçu adiou para mais de 100 dias o prazo para pagamento dos impostos com vencimento entre os meses de março a junho. O Decreto 28.101 traz o novo calendário de pagamentos.

Porto Seco

O presidente da Câmara de Cascavel, Alécio Espínola, participou de reunião em Curitiba ontem (13) com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o prefeito Leonaldo Paranhos e o diretor técnico da Codapar e gerente estadual de Engenharia e Logística do Instituto de Desenvolvimento do Paraná, Francisco Carlos Alves, para tratar da manutenção das atividades do Porto Seco de Cascavel. É que uma decisão do TRF4 prevê o fechamento da estação aduaneira de Cascavel e a centralização dos despachos em Foz do Iguaçu e em Paranaguá. A Codapar tenta firmar termo com a Receita Federal e continuar operando o local.

Quase lá

Ao enaltecer a liberação de oito quilômetros de trecho duplicado da BR-163 entre Toledo e Quatro Pontes, ontem, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, marcou a localização em sua página no Facebook como “Toledo, Espanha”.

Queime o sofá

Depois da confusão sobre o tal vídeo da reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende acabar com as reuniões do Conselho de Governo, formado por todos os ministros. Está igual à história do marido que pegou a mulher com outro no sofá, e mandou queimar o sofá.

Sem dó

O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou o ressarcimento aos cofres públicos do auxílio emergencial de R$ 600 pago irregularmente pelo Ministério da Cidadania a militares, pensionistas e anistiados integrantes da folha de pagamento do Ministério da Defesa. Conforme a Cidadania, 73,2 mil militares ativos, inativos, de carreira, temporários, pensionistas, dependentes e anistiados receberam o auxílio destinado a trabalhadores informais afetados economicamente pela pandemia do novo coronavírus.

Solidariedade

O ex-ministro Sergio Moro se solidarizou com a família do soldado que caiu no Rio Paraná, no domingo à noite, durante ação da Operação Hórus, em Guaíra. Moro é o “pai” da Hórus/Vigia, criada para fortalecer a integração e o controle das fronteiras contra o tráfico de drogas e o contrabando. “Fiquei consternado com a informçaão que recebi do desaparecimento em combate do soldado do EB Daniel Engeolmann. Minha solidariedade à família”, escreveu em seu perfil de Instagram. O corpo ainda não foi encontrado.