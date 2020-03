Informe da redação: compra da Afitra, tabela do frete e reforma administrativa

Coronel fora da campanha

Devido a divergências com o PSL e sem avanço do Aliança pelo Brasil, partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado estadual Coronel Lee decidiu ficar fora das disputas municipais de Cascavel. A decisão foi tomada após a constatação de que não haverá tempo suficiente para a criação da nova sigla, visto Lee segue o posicionamento do presidente e virou as costas à legenda pela qual se elegeu em 2018. “Não podemos pedir desvinculação sem registro do Aliança. Eu tinha o controle de 31 diretórios no Estado, onde fui o mais votado. Tive votos em 348 municípios, mas tudo virou pó devido ao posicionamento de estar ao lado de Bolsonaro… É uma honra perder os 31 diretórios, inclusive Cascavel, onde era presidente”, disse o deputado. Contudo, Lee pretende declarar apoio a outras legendas, como Patriota, de Evandro Roman, e DEM, de Juarez Berté.

Compra da Afitra

A Prefeitura de Palotina tem intenção de comprar a área e as estruturas da Afitra (antiga sede social do grupo I.Riedi), perto do Hospital Municipal. Para isso, faria uma permuta com terrenos do Município. Projeto nesse sentido será enviado à Câmara. A intenção da administração municipal é usar a estrutura para abrigar diversas secretarias. O valor do imóvel está avaliado em R$ 6 milhões. Antes da permuta, a prefeitura fará uma reunião pública para expor sua intenção à população.

Tabela do frete

O procurador-geral da República, Augusto Aras, mudou o entendimento de sua antecessora Raquel Dodge sobre a tabela do frete e agora defende a inconstitucionalidade da medida. Na manifestação enviada quarta-feira (4) ao STF, Aras diz que o tabelamento fere os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência previstos na Constituição.

Inconformado

O senador Oriovisto Guimarães (Pode) disse que, se a população não se mobilizar, a prisão em segunda instância vai para “as calendas”. “Eu fui autor de uma PEC que instituía a prisão em segunda instância. Abri mão dessa PEC porque havia um acordo no plenário do Senado para que fosse aprovado o projeto de lei, que teve colaboração do ministro [Sergio] Moro [Justiça e Segurança]. Agora surgiu uma PEC na Câmara dos Deputados e não querem mais votar o projeto de lei do Senado”, disse, inconformado.

Paraíso

“Vou fazer uma previsão: se a população brasileira não se mobilizar, nunca mais haverá prisão em segunda instância no Brasil. Se depender desse acordo de agora, a prisão em segunda instância não será instituída nunca mais no nosso país e isso aqui vai continuar sendo o paraíso da impunidade”, completou Oriovisto.

Reforma I

O presidente Jair Bolsonaro deve adiar mais uma vez o envio da reforma administrativa ao Congresso. A última previsão era de que seria enviada nesta semana. Bolsonaro entende que não há timing político em meio ao embate entre Executivo e Legislativo sobre o Orçamento Impositivo, informa a revista Crusoé.

Reforma II

Já a reforma tributária parece andar em bom ritmo. A comissão mista especial que analisa a reforma no Congresso começou, na quarta (4), a discutir o texto único que atualizará o modelo de cobrança de impostos no Brasil. Relator da matéria, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) disse que o texto deverá estar pronto para ir a votação nos plenários da Câmara e do Senado até 6 de maio.

Fique atento!

Resolução do TSE prevê que em abril, no dia 4 – seis meses antes do pleito -, esgota-se o prazo para que novas legendas sejam registradas na Justiça Eleitoral a tempo de lançarem candidatos próprios às eleições deste ano. Na mesma data, aqueles que desejam concorrer na eleição devem ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer e estar com a filiação aprovada pelo partido.