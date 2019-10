IMBATÍVEL? | Reforçado, Flamengo visita Fortaleza

Com aspirações bem distintas, Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Flamengo é o time a ser batido no campeonato. A equipe de Jorge Jesus lidera a classificação com folga, com 58 pontos contra 50 do vice-líder Palmeiras. Nesta noite, o Rubro-Negro carioca contará com os reforços de Gabigol e Rodrigo Caio, que estavam com a seleção brasileira. Já o Fortaleza ainda tenta se reerguer após a chegada de Rogério Ceni. A equipe cearense perdeu na última rodada para o Vasco e, a três pontos do Z4, flerta com a zona de rebaixamento.