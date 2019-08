Iguaçuense comemora pódio no ciclismo de pista no Pan

Foz do Iguaçu – Paranaense de Foz do Iguaçu, o ciclista João Vitor da Silva foi mais um conquistou a medalha de bronze no ciclismo de pista nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, no Peru. Ele subiu ao pódio da modalidade por equipes, na noite de quinta-feira (1º), ao lado do paulista Flávio Vagner Cipriano e do mineiro Kacio Fonseca da Silva.

A conquista aconteceu depois de duas largadas falsas da equipe do México, que, com isso, acabou desclassificada e garantiu o terceiro lugar aos brasileiros. A medalha de ouro ficou com a equipe de Trinidad e Tobago, com a Colômbia em segundo lugar.

Do trio brasileiro, Flávio e Kacio repetem o feito alcançado em Toronto 2015. Já João Vitor comemorou a medalha inédita, o que o anima ainda mais na corrida olímpica rumo a Tóquio 2020.