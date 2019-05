Ibema prorroga inscrições ao 5º Pinha da Canção

Os organizadores do 5º Pinha da Canção decidiram nesta terça-feira (28), prorrogar o prazo de inscrições do festival de música popular e sertaneja que é uma das atrações da programação oficial dos 30 anos de emancipação político-administrativa de Ibema.

Em vez de terminar na noite de hoje, as inscrições poderão ser feitas até as 24h de sexta-feira (31) de maio, no seguinte endereço:https://www.pibema.pr.gov.br/festibema/pages/inscricaoFestival.php .

Os candidatos deverão enviar, no site www.pibema.pr.gov.br , áudio ou vídeo com até um minuto de duração de sua interpretação da música inscrita. Até agora, 80 inscrições foram confirmadas, mas elas passarão de cem (50 em cada categoria), diz o prefeito Adelar Arrosi (PSDB).

O material inscrito é então enviado a dois professores de música, de Curitiba, que fazem a pré-seleção.

Serão 16 classificados no sertanejo e outros 16 na categoria popular, que então se apresentarão, ao vivo e com acompanhamento da banda APK, nos dias 6 e 7 de junho, no Ginásio de Esportes, com entrada gratuita à comunidade.

Os inscritos pré-classificados no sertanejo vão se apresentar na quinta-feira, 6 de junho, a partir das 20h30. Os da popular subirão ao palco na sexta-feira, dia 7. Serão classificados para a final oito intérpretes de cada categoria.

A finalíssima ocorrerá na noite de sábado, 8 de junho, também com entrada gratuita. O 5º Pinha da Canção, Festival da musica popular e Sertanejo, vai distribuir R$ 23,4 mil em prêmios, que serão idênticos nas duas categorias.

O vencedor receberá R$ 4 mil, o 2º colocado R$ 3,5 mil, o 3º R$ 1,5 mil, o 4º R$ 1 mil, o 5º R$ 500, o 6º R$ 300 e o 7º e o 8º receberão R$ 200, cada. Todos, do 1º ao 8º classificados de cada categoria, também vão receber troféus. O regulamento do festival pode ser encontrado no site da Prefeitura de Ibema, no endereço www.pibema.pr.gov.br .