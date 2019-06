Holanda e Inglaterra duelam para jogar com Portugal na final da Liga das Nações

Zurique – Holanda e Inglaterra definem, nesta quinta-feira, quem vai se classificar para a final da Liga das Nações da Uefa. A partida vai ser às 15h45 (de Brasília), no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, em Portugal. Ambas as equipes vão contar com jogadores importantes que disputaram final da última Liga dos Campeões, assim como jovens protagonistas do futebol europeu.

A última final da Liga dos Campeões foi entre Liverpool e Tottenham, com os Reds conseguindo o título. Pelo lado da Holanda, Van Dijk e Wijnaldum estão entre os convocados e são jogadores do Liverpool, enquanto a Inglaterra conta com Alexander-Arnold e Henderson (Liverpool), Kane, Dele Ali, Dier, Danny Rose, Trippier e Winks (Tottenham).

Quem vencer vai enfrentar a seleção de Portugal na final. Ontem, em casa, a equipe portuguesa eliminou a suíça com hat-trick de Cristiano Ronaldo. Ele abriu o placar no primeiro tempo e depois dos lusos sofrerem o empate de Ricardo Rodriguez na segunda etapa, ele marcou mais dois gols nos minutos finais, aos 42min e aos 44min. A decisão da Liga das Nações da Uefa, que está em sua primeira edição, será domingo (9), no mesmo palco da semi de hoje.