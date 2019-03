Hoje, Cascavel CR estaria na Série D

A vitória sobre o Rio Branco, por 1 a 0, com gol de Rafael Castro, foi mesmo importante para o Cascavel CR, que venceu pela primeira vez no Estádio Olímpico neste ano e abriu quatro pontos de vantagem na briga contra o rebaixamento. Além disso, subiu na classificação para uma posição que lhe renderia uma vaga na Série D do Brasileiro 2020 caso o Paranaense de Futebol terminasse hoje.

O triunfo elevou a Serpente Tricolor da 10ª para a 7ª colocação, atrás de FC Cascavel (4º) e Toledo (6º atualmente e no mínimo vice-campeão ao fim do campeonato), que hoje teriam as duas vagas garantidas na quarta divisão nacional. A terceira vaga, que ficaria com o Cascavel CR, seria confirmada com a não realização da Taça FPF no segundo semestre, a exemplo do que ocorreu em 2018.

É que na classificação geral do Estadual, o líder Coritiba (Série B), o vice-líder Paraná Clube (Série B), o terceiro colocado Athletico (Série A) e o quinto colocado Operário (Série B), já têm vagas em divisões superiores do Brasileiro.

Caso essas equipes sigam nas primeiras posições e o Londrina (8º colocado atualmente) suba uma posição, a terceira vaga pelo Paranaense de Futebol 2019 na Série D 2020 poderá ficar com até o 8º colocado no Estadual.