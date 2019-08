HIPISMO | Equipe de saltos é hexacampeã

A equipe de Salto do hipismo do Brasil fez bonito, ontem, nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. O quarteto brasileiro formado por Marlon Modolo Zanotelli, Eduardo Menezes, Rodrigo Lambre e Pedro Veniss faturaram o ouro e a vaga para Tóquio 2020. O Brasil perdeu apenas 12.39 pontos na 2ª rodada.

Os Estados Unidos acabaram na segunda colocação, com 23.09 pontos perdidos. Completando o pódio, o México levou o bronze, perdendo 23.87 pontos. Já a equipe canadense ficou no quarto lugar, com 30.21 pontos perdidos. Como a equipe estadunidense já tinha se garantido em Tóquio 2020 com o título do Mundial, o grupo canadense também irá para os próximos Jogos Olímpicos.