HIPISMO | Brasil garante medalha e vaga em Tóquio 2020

O Brasil manteve o desempenho do primeiro dia de disputas nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, realizado no Club Hípico Militar, em La Molina, em Lima, e terminou a competição na terceira colocação, com 408.696%, garantindo a vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Em 1º lugar ficou o Canadá com 440.111% e em segundo os EUA com 437.791%. Mas como os estadunidenses já estavam classificados para os Jogos Olímpicos do ano que vem pela prata nos Jogos Equestres Mundiais 2018, as vagas em Tóquio ficaram com o Canadá e com o Brasil.

O México ficou em quarto com 403.638% e a Colômbia em quinto com 397.588%.