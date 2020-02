Handebol: Vice-campeã brasileira se apresenta

Cascavel – Após um excelente 2019, com o bicampeonato nos Jogos Abertos do Paraná, o vice-campeonato no Brasileiro de Clubes e a terceira colocação no Paranaense, a temporada 2020 começou para o Cascavel Handebol com a reapresentação dos 20 atletas que farão parte do elenco. A novidade fica por conta da contratação do central Breno, que já defendeu o Pinheiros, de São Paulo, e no ano passado esteve na equipe do Campo Mourão.

A equipe já treina pensando na Copa Paraná, primeira competição do ano que será disputada em Cascavel de 5 a 8 de março, reunindo as melhores equipes do Estado. A competição servirá de preparação para o Campeonato Paranaense da modalidade que será disputado em seis etapas. A primeira delas está marcada para o dia 21 de março em Toledo.

“Conseguimos manter a base campeã do ano passado e vamos fazer contratações pontuais, como a do central Breno, que chega para reforçar a equipe. Queremos ganhar tudo este ano”, afirma o capitão da equipe Marcelo Rizzotto.

Os treinamentos da equipe aurinegra estão abertos aos amantes do handebol que queiram participar: segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Ginásio da Neva.

Nos próximos dias será apresentado o elenco para 2020, com renovações e contratações, patrocinadores, competições e um balanço sobre a nova temporada.