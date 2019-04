Handebol inicia disputas

O handebol adulto cascavelense, comandado pelo técnico Neudi Zenatti, inicia neste fim de semana as disputas da Chave Ouro do Campeonato Paranaense, em Maringá, casa das equipes campeãs da competição no ano passado, no feminino e no masculino.

Dentre as mulheres, o FAG/Bearskin Crossfit é o atual vice-campeão e inicia a campanha deste ano contra o time de Astorga – 5º colocado em 2018 -, às 15h de sábado, no Ginásio Parque do Japão. No domingo, às 8h30, o desafio será contra o Campo Mourão – terceiro colocado em 2018 -, no Ginásio Chico Neto.

O naipe feminino também conta com as equipes de Matelândia (4º em 2018) e Toledo (campeã da Chave Prata), além de Maringá. Os seis times participantes se enfrentarão em turno e returno e os quatro melhores farão as semifinais.

Dentre os homens, o Lanalli/02 Saúde/Clinivel foi o terceiro melhor do Estado na última temporada e este ano tenta subir mais na classificação. Neste sábado, o primeiro compromisso será contra o Foz do Iguaçu (6º em 2018), às 18h, no Ginásio Parque do Japão. No domingo, às 13h15, o desafio será contra o Corbélia (8º em 2018), também no Parque do Japão.

O naipe masculino conta ainda com as equipes de Londrina, Saudades do Iguaçu, Dois Vizinhos, Campo Mourão, Toledo e Curitiba, além de Maringá. Os participantes se enfrentarão em turno único e os oito melhores avançarão às quartas de final.

Enquanto as equipes adultas de Cascavel iniciam neste fim de semana as disputas da temporada 2019, a base cascavelense já disputou duas competições este ano. A primeira foi na abertura da Chave Ouro do Paranaense Sub-18, há dez dias, em Toledo. Lá, o Santa Maria/ACH, do técnico Marcos Galhardo, venceu a equipe anfitriã por 33 a 12 e o time de Jardim Alegre por 36 a 8, enquanto no masculino o time cascavelense, do técnico Cezar Casagrande, venceu Campo Mourão por 24 a 15 e perdeu para Londrina por 21 a 13. Já no último fim de semana os compromissos foram pela Copa Oeste, também pela categoria sub-18. Em casa, no Ginásio da Neva, os meninos venceram as equipes de Mariluz (16 a 15), Foz do Iguaçu (25 a 10), Corbélia (17 a 6) e Toledo (29 a 9). Já as meninas venceram os times de Mariluz (18 a 14), Foz do Iguaçu (25 a 9), Iporã (22 a 13) e Toledo (22 a 8).