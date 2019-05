Handebol fortalecido

O handebol adulto cascavelense participou e saiu fortalecido da 2ª etapa da Chave Ouro do Campeonato Paranaense, realizada em Campo Mourão, no fim de semana. O FAG/Bearskin venceu os dois compromissos e agora lidera o naipe feminino com quatro vitórias em quatro jogos. Já o Lanalli/O2 Saúde/Clinivel amargou a primeira derrota e caiu para a terceira posição na classificação do masculino, mas se mostrou competitivo frente ao principal time da competição.

A derrota foi diante do Londrina, líder do Estadual e único representante do Estado na Liga Nacional, por 29 a 25, com diferença de dois gols nos dois tempos (13 a 11 e 16 a 14). Já no outro compromisso na etapa vencer o time da Escola Paranaense de Handebol/Curitiba por 34 a 20.

No feminino, o time cascavelense venceu os compromissos com Toledo (38 a 25) e Matelândia (37 a 19) e agora tem quatro vitórias em quatro jogos no Estadual.

Classificação

Na classificação, Cascavel lidera no feminino com os mesmos 8 pontos e 146 gols marcados do segundo colocado Maringá, mas em vantagem no saldo – levou 76 gols contra 83 sofridos pelo rival. No masculino, Cascavel está em terceiro com 6 pontos, empatado com Campo Mourão e Foz do Iguaçu, mas em vantagem por ter marcado mais gols. Londrina lidera com Maringá em segundo, ambos com 8 pontos. A 3ª etapa do Paranaense será nos dias 8 e 9 de junho em Corbélia. A programação de jogos ainda não foi definida.