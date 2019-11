HANDEBOL | Brasileiras iniciam preparação para o Mundial

O ano olímpico se aproxima e o planejamento esportivo do COB (Comitê Olímpico do Brasil) segue a todo vapor. A partir desta terça-feira (19), quando a seleção brasileira feminina de handebol desembarcar em Tóquio, terá início a última operação de 2019 nas bases do Time Brasil no Japão. Durante dez dias, a equipe utilizará a estrutura do Youth Exchange Center, na região de Ota, em preparação para o Campeonato Mundial da modalidade, que será de 30 de novembro e 15 de dezembro, em Kumamoto. Além dos treinamentos na base do COB em Ota, a equipe comandada pelo espanhol Jorge Dueñas disputará um torneio amistoso contra Eslovênia, França e Japão, de 21 a 24 de novembro.