O alemão Maximilian Günther venceu o EP do Chile de Fórmula E (carros elétricos) disputado sábado em Santiago. Ele superou o português Antônio Félix da Costa, DS Techeetah, em uma disputa sensacional nas últimas cinco voltas e conseguiu a ultrapassagem na última volta. Essa foi a primeira vitória de Günther na categoria. Os brasileiros Lucas di Grassi, da Audi, foi o sétimo; e Felipe Massa, da Venturi Mercedes, o nono. A próxima etapa da Fórmula E será no dia 15 de fevereiro, com o GP do México.

