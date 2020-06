Gugu Bueno abre mão de cargo na Câmara para iniciar mandato na Alep

Gugu Bueno foi eleito vereador para a legislatura de 2016-2020, porém estava afastado do mandato desde 2019 quando assumiu o cargo de superintendente da Casa Civil no governo Ratinho Júnior. Nesta segunda-feira (29) anunciou na tribuna da Câmara de Cascavel que abre mão do mandato eletivo municipal para assumir cadeira na Assembleia Estadual do Paraná, para a qual foi eleito suplente nas últimas eleições estaduais.

Gugu é o primeiro suplente do Partido Liberal e assumirá a cadeira de Marcel Micheletto (PL) na Assembleia. Conforme previsão do Regimento Interno da Câmara, o vereador que assumir cargo na administração municipal, estadual ou federal deve se licenciar da função, por isso, desde que atua no governo estadual e agora no legislativo, Gugu Bueno cedeu sua vaga para o primeiro suplente da coligação, vereador Rafael Brugnerotto.

Gugu Bueno foi presidente da Câmara duas vezes consecutivas e foi também o parlamentar mais jovem da história de Cascavel a assumir o cargo. Foi vereador suplente em 2010 e em 2013 elegeu-se vereador e depois foi eleito novamente em 2016.