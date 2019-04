GRUPO E | Galo desafia o líder Cerro Porteño no Paraguai

O Grupo E da Libertadores chega à 4ª rodada em clima decisivo, principalmente para o Atlético-MG, que às 19h15 (de Brasília), desafiará o Cerro Porteño, no Paraguai. O Cerro está atropelando todo mundo e conquistou três vitórias em três jogos. Já o Galo decepcionou nas duas primeiras rodadas e até tomou um susto diante do Zamora, mas virou e ganhou por 3 a 2, conquistando seus três primeiros pontos na competição. Na classificação, o Atlético é o terceiro colocado, atrás ainda do Nacional, que tem seis pontos e hoje, também às 19h15, recebe o lanterna Zamora, que ainda não pontuou.