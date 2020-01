Grêmio e Caxias duelam nesta quarta-feira (22)

A bola vai rolar para mais um Campeonato Gaúcho a partir desta quarta-feira (22), dia no qual o ​Grêmio, atual bicampeão, estreia na competição recebendo o Caxias, às 20h. Em um duelo entre times das duas maiores cidades do Rio Grande do Sul, a disputa regional promete dar o tom, afinal, tricolores e grenás, historicamente, têm uma rivalidade histórica. Para o Imortal, após perder para o Pelotas a Recopa Gaúcha com a equipe de transição, a tendência é de que Renato Gaúcho (foto) mande um time mais reforçado a campo nesta noite, com: Victor; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon, Lucas Silva, Alisson, Thaciano e Everton; Luciano.

