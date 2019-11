Grêmio derrota a Chapecoense e segue firme no G-4 do Brasileirão

Buscando vaga direta na Libertadores do ano que vem, o Grêmio venceu mais uma no Brasileirão. Neste domingo (10), pela 32ª rodada, o Tricolor bateu a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá, com gol de Luciano logo no início. O resultado fez a equipe do técnico Renato Portaluppi chegar a cinco vitórias seguidas, somando agora 56 pontos na quarta colocação. A Chape, por outro lado, amarga a 19ª posição na tabela, com 22 pontos.

Confira a classificação do Brasileirão! O Grêmio foi veloz para abrir o placar na Arena Condá. Logo na segunda chegada, aos dois minutos, Alisson cobrou escanteio, a bola sobrou para Luciano dentro da área. O atacante conseguiu dar uma bicicleta e fazer um belo gol em Chapecó (SC). O Verdão ainda teve chance de empatar aos 34, com Everaldo, que pegou chute de primeira e tirou tinta da trave gaúcha. Na volta do intervalo, o Imortal quase fez o segundo aos 23, quando Pepê, livre, tentou mandar por cobertura. Mas a bola foi para fora. A melhor oportunidade da Chape foi aos 37: Everaldo pegou sobra e finalizou na rede pelo lado de fora. Ao apito final, a equipe de Renato Portaluppi chegou a sua quinta vitória seguida no Brasileirão.