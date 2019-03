Em situação tranquila por ter vencido o jogo de ida por 6 a 0, fora de casa, o Grêmio recebe o Juventude nesta quinta-feira para a partida de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho, às 21h, na Arena. Por isso, o técnico Renato Portaluppi indicou que escalará um time alternativo para testar novos jogadores. As ausências permaneceram as mesmas do fim de semana: Kannemann e Everton, que defendem as seleções de Brasil e Argentina, e Geromel e Paulo Miranda, que seguem lesionados.