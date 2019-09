Grand Slam de Judô é lançado em Brasília

Brasília – Competição aguardada há bastante tempo no País, o Grand Slam de Judô teve o retorno confirmado para o Brasil após sete anos de ausência. Entre os dias 6 e 8 de outubro, os principais judocas do mundo estarão em Brasília (DF) para disputar a maior edição a ser realizada em solo brasileiro. Quase 400 atletas de 58 diferentes nações já estão inscritos na competição. O evento foi oficialmente lançado nessa quinta-feira (12).

A ida do Grand Slam para Brasília faz parte de uma estratégia do Governo do Distrito Federal de levar grandes competições esportivas para a capital federal. Recentemente, as águas do Lago Paranoá receberam o Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem, que contou com a presença dos melhores canoístas do País.

Ontem, durante o lançamento do Grand Slam de Judô, o secretário de esportes do DF, o ex-ministro dos Esportes Leandro Cruz, confirmou que Brasília já está de olho na realização de outro grande evento esportivo: o Pré-Olímpico de basquete masculino, em 2020.

No judô, o Grand Slam distribui 1000 pontos no ranking mundial para cada campeão e os vencedores deixarão a capital federal mais próximos de uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Ao todo, o Governo do Distrito Federal gastará R$ 3 milhões com a realização do evento.