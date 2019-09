Gramadão sedia abertura dos Jogos de Aventura e Natureza neste sábado (28)

Os céus de Foz do Iguaçu vão se colorir com balões neste sábado (28), para a festa de abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, no Gramadão da Vila A. A programação terá início às 16 horas com show de Sandami e a “Banda que Voa”, um espetáculo que mistura música e circo a 40 metros de altura. Também haverá outras atividades, como balonismo e parede de escalada – tudo gratuito e aberto ao público.

Já confirmaram presença no evento o vice-governador do Paraná, Darcy Pianna; o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna; o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; o secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, entre outras autoridades.

“A festa de abertura vai permitir que mais pessoas conheçam ou visitem este local, que já é um tradicional ponto de encontro da família iguaçuense. E com uma programação grandiosa, digna do que se faz em grandes centros urbanos”, disse Silva e Luna. “É o que queremos para Foz do Iguaçu, contribuir para que a cidade se orgulhe de tudo que tem, dos seus principais atrativos a seus pontos de lazer e de encontro”.

Em Foz, os Jogos de Aventura seguem até o dia 6 de outubro em quatro modalidades: skate, canoagem slalom, paraquedismo e iatismo (Vela). As competições acontecem em diversos lugares, como na Praça Almirante Tamandaré e nos centros de convivência, no Icli Iate Clube, na Estância Hércules (Skydive Foz) e no Canal de Itaipu.

O evento é promovido pelo Governo do Estado do Paraná com apoio da Itaipu Binacional, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) e Sistema Fecomercio. Os jogos começaram em agosto e seguirão até dezembro deste ano, em 26 cidades do Paraná. A expectativa é a participação de 3 mil atletas por etapa, com 20 mil pessoas envolvidas.

Os Jogos reunirão 29 modalidades: pesca esportiva, bodyboard, canoagem, iatismo, stand up paddle, triathlon, canoa havaiana, wakeboard, surf, paraquedismo, parapente, balonismo, futevôlei, beach tênis, beach soccer, vôlei de praia, BMX, mountain bike, cicloturismo, jeep, rally, corrida de rua, slackline, escalada, skate, rugby, corrida de aventura, cross country e hand beach.

Programação

28/09- Abertura no Gramadão da Vila A, a partir das 16h

30/09 a 04/10 – Clínica de Skate – Centros de Convivência Escola

Bairro – 8h30

05/10 – Slalom – Canal da Itaipu – 8h30

05/10- Paraquedismo – Estância Hercules – 8h30

05/10 – Iatismo – Icli Iate Clube Lago de Itaipu – 8h30

05/10- Skate – Praça Almirante Tamandaré – 8h30

06/10 – Slalom – Canal de Itaipu – 8h30

06/10 – Paraquedismo – Estância Hercules – 8h30

06/10 – Iatismo – Icli – Iate Clube Lago de Itaipu – 8h30

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu

Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo

produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina

brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de

energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica foi

responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo

Brasil e de 90% do Paraguai.