GR: Seleção brasileira busca classificação no Mundial

Moscou – Começa neste sábado (20) em Moscou a eliminatória para conjuntos do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica Juvenil. As finais por aparelho (individual e conjunto) irão acontecer neste domingo (21).

A delegação brasileira que está no Mundial Juvenil teve as representantes no Individual escolhidas em seletiva realizada no início do ano. A equipe de Conjunto do Brasil será representada pelas ginastas do clube Unopar (PR), também definida na mesma seletiva. Das dez ginastas brasileiras que estão em Moscou, sete são de clubes do Paraná.

“As meninas treinaram bastante, estão bonitas, mas tudo é muito novo para elas. Então, esperamos fazer um bom campeonato e que elas saiam felizes da quadra. Nosso objetivo maior é mostrar um bom trabalho”, afirmou Juliana Dias Coradine Castilho, chefe da delegação brasileira no Mundial.

Para Gilmara Lima, uma das treinadoras do Brasil em Moscou, a expectativa para a participação neste Mundial é muito grande. “Este campeonato é de suma importância, pois as categorias de base são o futuro da ginástica do Brasil. Competir ao lado das melhores do mundo nos impulsiona para elevar ainda mais o nível técnico do país. As meninas treinaram bastante e a expectativa é que cumpram suas rotinas com excelência”, afirmou.