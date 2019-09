Mostrando talento, Charles Leclerc, da Ferrari, venceu o GP da Itália de Fórmula 1, disputado domingo em Monza. Ele largou na pole position e teve a corrida em sua mão o tempo todo. Sua atuação fez os torcedores da Ferrari a comemorar uma vitória em Monza depois de nove anos. O pódio foi completado com os pilotos da Mercedes, tendo Valtteri Bottas em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.

Hamilton líder

Depois de 14 etapas, Lewis Hamilton se mantém na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos, com 284 pontos. Bottas é o vice-líder com 221 e Mas Verstappen, da Red Bull, o terceiro, com 185 pontos. Com a vitória em Monza, Leclerc passou Sebastian Vettel, seu companheiro de Ferrari. Agora é o quarto na classificação, com 182 pontos, contra 169 de Vettel, quinto na classificação.