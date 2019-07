Governo entrega 100 casas e autoriza regularização de 780 em Marechal

O governador em exercício Darci Piana entrega nesta segunda-feira (15) moradias para 100 famílias de Marechal Cândido Rondon. No Oeste do Paraná. As moradias são do Residencial Sol Nascente e a entrega das chaves será no próprio local, com início às 10 horas.

No mesmo evento, com a participação de representantes da Caixa Econômica Federal e de prefeituras da região, também será assinada ordem de serviço para a regularização de 780 imóveis nos municípios de Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Ramilândia, Santa Helena e Três Barras do Paraná.

SERVIÇO

Data: segunda-feira (15/07)

Horário: 10 horas

Local: Residencial Sol Nascente

Rua Onofre Machado de Souza, bairro Higienópolis

Mais informações: Escritório da Cohapar em Cascavel – (45) 3333-1100