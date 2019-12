Governo do Estado quer vender 15 imóveis nesta sexta-feira

Curitiba – O governo do Paraná realiza nesta sexta-feira (6) licitação para venda de 15 imóveis e lotes rurais e urbanos do Estado. Os bens estão avaliados em quase R$ 9,5 milhões (R$ 9.406.643,00) no total. É a terceira tentativa do governo em realizar o processo.

São dois imóveis na capital (um no Batel, outro no Portão), além de um lote urbano em Santa Felicidade. Há imóveis também nos municípios de Bocaiúva do Sul, Guaratuba, Rio Negro (2 imóveis), Rolândia, Lapa, Maringá e Cornélio Procópio. Os lotes (rurais e urbanos) estão nas cidades de Curitiba, Guaraqueçaba, Guaratuba, Piraquara e Maringá.

O bem de maior valor fica em Guaratuba, litoral do Paraná. O governo do Estado quer vender uma área rural de 21.514 metros quadrados. O valor de avaliação é de R$ 1,71 milhão.

O edital também prevê licitação de um imóvel rural em Assaí, região norte do Estado. O imóvel, no entanto, ainda está em análise. Isso porque a prefeitura da cidade solicitou doação do espaço ao governo do Estado, que aguarda encaminhamento de toda a documentação. Caso o processo não esteja finalizado até a data de abertura dos envelopes, o imóvel também será vendido.

Qualquer pessoa – física ou jurídica – pode participar do processo de licitação. Cada bem será vendido pelo maior lance ou oferta, a partir de um lance mínimo estabelecido pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência. Mais detalhes dos imóveis estão no site da secretaria.

Os interessados devem enviar as propostas até as 14h desta sexta. As propostas podem ser para pagamento à vista ou parcelado em até seis vezes. Nesse último caso, há necessidade de que a primeira parcela seja de 20% do valor do lance. Todos os interessados precisam recolher a quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do imóvel. A transferência deve ser feita para a conta da Seap, no Banco do Brasil. As informações estão detalhadas em edital.

A sessão pública está marcada para as 14h, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Dúvidas ou informações podem ser sanadas pelo telefone (41) 3313-6434 ou pelo email deamlicita1@seap.pr.gov.br.