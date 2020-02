Governo deve elevar custo da ligação entre telefone fixo e celular

Os brasileiros estão entre os maiores usuários de celulares e smartphones em todo o mundo. O sucesso dos eletrônicos é tão grande que já existem mais celulares do que pessoas no país, fazendo com que as companhias telefônicas e as fabricantes desses aparelhos pensem sempre em novidades para manter os usuários abastecidos.

No entanto, a popularização do aparelho nem sempre significa que os celulares trazem economia para a população brasileira. O alto custo de alguns modelos, por exemplo, faz com que muitas pessoas optem pelo seguro celular, evitando ficar no prejuízo em caso de acidentes e roubos.

Mas não são apenas esses extravios de celular que costumam mexer no bolso dos brasileiros. Uma nova medida do governo deverá aumentar a tarifa de ligações entre telefones fixos e móveis.

Decisão da Anatel prevê aumento

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou novo aumento nas tarifas para o Plano Básico de Serviço das concessionárias de telefonia fixa, que deverá incidir principalmente nas chamadas locais e de longa distância para números de telefonia móvel.

O aumento, que pode variar de 2,008% a 8,028%, será definido por cada operadora na qual a chamada for feita. Ou seja, a operadora utilizada pela pessoa que ligar deverá estipular qual será a porcentagem de aumento em cima dos valores atuais.

A Anatel informou que a grande variação entre as cobranças se dá principalmente por conta de vários períodos de inflação que cada concessionária de telecomunicações tem direito.

Publicados no Diário Oficial da União, esses novos valores já devem entrar em vigor a partir deste mês.

Aumentos seguem tendência em 2020

Os consumidores deverão sentir no orçamento mensal o peso desses aumentos. Afinal, ainda que muitas pessoas já estejam optando pela troca dos telefones fixos pelo uso de aparelho celular, principalmente dentro de planos pré-pagos, o setor de telefonia não é o único que tem trazido tarifas maiores para os brasileiros.

As concessionárias de energia elétrica também foram autorizadas a cobrar mais pelos seus serviços desde o começo deste ano. Operando em bandeira vermelha, muitos brasileiros já sentem que as contas do fim do mês tiveram um aumento significativo.

Com isso, o mercado segue confiante que o governo deverá ser capaz de propor uma reforma tributária que torne a cobrança de impostos mais branda para estimular a economia.

Com uma alta carga tributária nos bens de consumo, cada pequeno aumento é sentido principalmente pelas parcelas mais pobres da população, fazendo com que falte cada vez mais espaço para o consumo de bens que não sejam classificados como extremamente necessários.

*Conteúdo patrocinado.