Governo Bolsonaro: Ganhos e perdas

O 38º presidente da República, Jair Bolsonaro, assumiu o comando do Brasil dia 1º de janeiro de 2019 em meio a um otimismo exagerado de parte da população, especialmente empresários saturados pela intensa e longa crise econômica, e com uma nação extremamente dividida politicamente.

Bolsonaro foi eleito por 57,8 milhões que expressavam no voto o “desejo da mudança”, especialmente com o fim da corrupção.

Em um ano, o governo teve ganhos significativos, a exemplo da aprovação da reforma da Previdência e do início do processo de desburocratização brasileira. A confiança deu respaldo para a retomada do crescimento econômico que, embora tenha ficado aquém do esperado 12 meses atrás, volta a ser positivo, com sinais ascendentes, especialmente devido à queda significativa da taxa de juros básica e da adoção de algumas medidas que prometem reduzir o juro do crédito.

Há ainda a ser considerado o avanço na segurança pública, com uma série de ações paralelas adotadas, em diferentes pontos do País, e da aprovação de parte do pacote anticrime. Um passo importante, mesmo que ainda polêmico.

Se a economia parece ter encontrado o caminho mais adequado, outras áreas ainda padecem, especialmente de confusões absolutamente desnecessárias internas e fora do País, boa parte delas envolvendo ministros e os filhos do presidente.

As expectativas para o ano que se inicia também são positivas, a exemplo da reforma administrativa, que vinha em ritmo mais acelerado, mas teve um recuo. Ela é necessária para o prometido ajuste fiscal das contas públicas federais. Também estão encaminhados o novo pacto federativo, que deve aliviar a sobrecarga dos municípios, e a reforma tributária. Sem dúvida, 2020 promete ser um ano intenso.