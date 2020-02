Governadores de sete estados se reúnem em Foz para discutir economia sustentável

Foz do Iguaçu – Governadores de sete estados participam neste sábado (29), em Foz do Iguaçu, do quinto encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste). O encontro ocorre no Hotel Wish, a partir das 9h.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior fará a abertura do evento, seguindo a fala de cada um dos governadores. Participam João Doria (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Renato Casagrande (Espírito Santo), Carlos Moisés (Santa Catarina), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) Wilson Witzel (Rio de Janeiro).

Juntos, esses estados representam mais de dois terços do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.

Os detalhes da pauta não foram divulgados. Foi informado apenas que serão tratadas questões como sustentabilidade, bioeconomia e economia criativa. O tema é “A atitude de hoje é a eficiência do amanhã”. As definições do encontro devem compor a Carta de Foz do Iguaçu.

A programação inclui palestra do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e do economista Eduardo Moreira, que falará sobre economia sustentável e bioeconomia.

Ao meio-dia os governadores irão às Cataratas, onde concederão entrevista à imprensa e apresentarão a Carta de Foz do Iguaçu. O encontro com os jornalistas será em frente ao Hotel Belmond.

Codesul

Em encontro nessa sexta-feira (28) em Foz do Iguaçu, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul oficializaram a criação do Fórum Permanente do Gás no Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul). A ideia é articular ações conjuntas em diversas áreas para melhorar a infraestrutura e ampliar o setor do gás na região.

O fórum terá uma agenda anual de trabalho e a articulação do setor vai envolver as distribuidoras dos quatro estados: Compagas (PR), Sulgás (RS), SCGÁS (SC) e MSGÁS (MS). Juntas, as quatro concessionárias são responsáveis pela distribuição de mais de 6 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural canalizado.

“Elencamos uma pauta que envolve questões como infraestrutura, investimentos e até agenda política, que será trabalhada em conjunto a partir de agora”, explicou o diretor-presidente da Compagas, Rafael Lamastra.

De acordo com a Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado), os quatro estados necessitam de um incremento de 15 milhões de metros cúbicos de gás, mais de dez vezes o volume que a Compagas distribui atualmente.

Para atender essa demanda é essencial ampliar a rede de gasoduto nos estados.