Governador Ratinho Junior lança campanha Junho Paraná Sem Drogas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lança nesta terça-feira (04) a campanha Junho Paraná Sem Drogas. O mês inteiro será dedicado à conscientização e prevenção quanto ao uso de entorpecentes.

Haverá atividades em diversos municípios do Estado, como palestras, concursos e orientações. A campanha é organizada pelo Departamento Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas, da Secretaria da Segurança Pública. O lançamento será no Museu Oscar Niemeyer, com início às 9h.

SERVIÇO:

Lançamento da campanha Junho Paraná Sem Drogas

Data: terça-feira (04/06)

Horário: 9h

Local: Museu Oscar Niemeyer – auditório Poty Lazzarotto

Rua Marechal Hermes – número 999 – Centro Cívico – Curitiba.