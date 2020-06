Governador lamenta o falecimento de servidores do Estado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou a prematura morte de Phelipe Abib Mansur, que ocupava a Superintendência de Governança Social da Casa Civil do Governo do Estado, e dos servidores João Ricardo Schneider e Paulo Rogério da Cruz, também lotados na Casa Civil.

Mansur e outros dois servidores estaduais faleceram nesta segunda-feira (1º) após acidente na BR-277 na região de Teixeira Soares, Centro-Sul do Estado.

“Muito triste perder um amigo numa situação tão trágica. Perdemos nós, que convivemos com um jovem cheio de energia, e perde o Estado, pois Mansur era uma liderança política destacada. Mas, mais do que tudo, perde a família, a quem desejamos nossos votos de solidariedade, de muita força e de fé. Que Deus proteja a todos, e abençoe a cada um que neste momento sente a imensa dor de uma perda tão inesperada”, afirmou Ratinho Junior. “Nossos votos de amparo e condolências se estendem também aos familiares do João Ricardo e do Paulo Rogério”.

Chefe da Casa Civil, Guto Silva também se manifestou em nota:

Este é um dia carregado de tristeza e muita dor no coração. Um trágico acidente na BR-277 levou três grandes profissionais e amigos que trabalhavam todos os dias conosco aqui na Casa Civil: o Superintendente de Governança Social, Phelipe Mansur, o assessor da Casa Civil, João Ricardo Schneider e nosso motorista Paulo Rogerio da Cruz. O sentimento é de desolação. Na minha memória ficarão guardadas características maravilhosas de cada um deles, a simpatia e o sorriso do Mansur, a dedicação e as análises precisas de temas importantes feitas pelo João Ricardo e o homem trabalhador e atencioso que o Paulo era. A essas três famílias ofereço meu respeito, o meu ombro amigo e o meu agradecimento por ter nos cedido esses grandes profissionais, forças da Casa Civil que se dedicaram tanto ao Paraná. Que Deus os receba de braços abertos e conforte as famílias.

Guto Silva