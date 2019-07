Governador destaca potencial do Estado no Paraná Day em Nova York

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou nesta quarta-feira (17) oportunidades que o Estado oferece a um grupo de executivos de corporações internacionais que mantêm investimentos globais. A apresentação foi na Câmara de Comércio Brasil-EUA, em Nova York, que recebeu a terceira edição do Paraná Day.

Durante a abertura do evento, na principal palestra do Paraná Day, Ratinho Junior falou de concessões na área de infraestrutura, principalmente de rodovias, ferrovias e aeroportos, e também de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em setores como turismo, segurança e saúde. Além disso, ressaltou o ambiente propício para negócios que tornam o Paraná um Estado atrativo.

O simpósio, que contou com a parceria do Banco do Brasil, teve lotação completa. “O Paraná é um Estado de oportunidades. Queremos convidar mais investidores, mais empresas estrangeiras para investir no nosso Estado”, afirmou o governador. “Mostramos as potencialidades do Paraná. O que o Estado tem para que essas pessoas possam fazer investimento e esses investimentos possam se transformar em empregos”, completou.

Entre os principais pontos, o governador destacou a concessão de quatro aeroportos no Estado (Afonso Pena, Bacacheri, Foz do Iguaçu e Londrina) e de mais de quatro mil quilômetros de estradas, ampliando o traçado do Anel de Integração, além de possibilidades de PPPs para construção e administração de hospitais e presídios. “Tudo isso acaba sendo um grande atrativo para o setor privado”, ressaltou Ratinho Junior.

VANTAGENS COMPETITIVAS – Ele também reforçou o bom ambiente político do Estado, com a interlocução direta com deputados estaduais e federais, senadores e o governo federal, a mão de obra qualificada, área logística estruturada e localização geográfica privilegiada, próxima a grandes centros consumidores da América do Sul, como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevidéu e Santiago.

ESTATAIS – O evento contou ainda com exposições sobre a Copel, Sanepar e Ferroeste. A programação foi completada por reuniões com grupos específicos, lideradas pelo próprio governador em salas da Câmara de Comércio Brasil-EUA. “O evento é muito importante para o Paraná se mostrar e abrir seus números”, disse Eduardo Bekin, presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD).

FÓRUM – O Paraná Day é uma iniciativa do Governo do Paraná para atrair novos investimentos produtivos ao Estado. A primeira edição foi realizada em Curitiba, em parceria com a XP Investimentos, em fevereiro. O segundo evento ocorreu em maio em Brasília (DF). O objetivo é promover o Paraná por meio de um debate sobre as oportunidades de investimentos.

AGENDA NOS EUA – Na segunda-feira (15), o governador se reuniu com executivos do JP Morgan para tratar de parcerias entre o Estado e a instituição, uma das maiores corporações do sistema financeiro mundial. Uma das ideias apresentadas é a formação de um fundo de longo prazo com a participação do JP Morgan, Fomento Paraná e apoio da Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), fundo garantidor vinculado ao Banco Mundial.

Ratinho Junior também apresentou na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, os avanços do Paraná na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reforçou o compromisso do Estado com a Agenda 2030. O governador participou de um painel promovido pela Organização Mundial das Famílias (WFO, na sigla em inglês) e Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa (Unitar). O Paraná foi o único Estado brasileiro representado.

Os compromissos nos Estados Unidos incluem ainda um encontro na prefeitura da Nova York, para troca de informações, principalmente na área de segurança pública. A reunião fecha a agenda da missão paranaense nesta quinta-feira (18).