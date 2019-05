Governador conhece projeto de alta tecnologia desenvolvido no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior conheceu nesta segunda-feira (27) o primeiro projeto internacional da Aker Solutions desenvolvido integralmente no Paraná, na sede da fábrica, em São José dos Pinhais. A empresa entregou os primeiros módulos de Sistema de Controle Submarino, equipamento que controla a abertura e fechamento de poços de petróleo, para Equinor Noruega.

A Aker Solution, também norueguesa, é fornecedora global de produtos, sistemas e serviços para o setor de petróleo e gás. A Equinor Noruega é a maior empresa de petróleo daquele país.

Desde 2016 instalada no Estado, a Aker Solutions emprega 4.400 pessoas no Brasil, sendo 700 delas no Paraná. O investimento no desenvolvimento do Centro de Alta Tecnologia na Região Metropolitana de Curitiba foi de R$ 100 milhões, com possibilidade de expansão nos próximos anos.

“É uma empresa de destaque, de alta tecnologia, que mostra que o Paraná tem vocação nessa área. Isso gera muitos empregos, mão de obra qualificada, o que é muito bom para o paranaense”, ressaltou Ratinho Junior. “Agora com o mercado de exportação e mais clientes fora do Brasil, existe a possibilidade de fornecedores de peças também se instalarem no entorno da indústria, gerando automaticamente mais emprego no Paraná”, completou.

A presidente da Aker Solutions no Brasil, Maria Peralta, explica que a moderna planta de São José dos Pinhais já foi planejada pensando na expansão e que a intenção é atingir a capacidade plena antes de programar o crescimento. “Hoje em dia temos capacidade sobrando para produções em escalas locais ou globais. Temos condições de fazer, precisamos apenas trazer mais pessoas, mais funcionários, além de um pequeno investimento em maquinário”, explicou.

Segundo ela, o Paraná conta com um fator muito importante para os planos de expansão da empresa que é a prioridade dada pelo atual governo de priorizar a logística. “Fico feliz por isso. Essa primeira exportação da Aker Solutions já saiu pelo Porto de Paranaguá”, comentou.