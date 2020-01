Governador autoriza licitação para duplicar trecho da BR-277 em Cascavel

Cascavel vai ganhar mais uma importante obra de infraestrutura e mobilidade viária. O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quinta-feira (30) a abertura de edital de licitação para a duplicação de aproximadamente seis quilômetros da BR-277, entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o trevo do distrito de São João do Oeste.

Em reunião no Palácio Iguaçu com o prefeito do município, Leonaldo Paranhos, e líderes empresariais da cidade, Ratinho Junior disse que a região Oeste é grande polo produtor do Paraná e precisa de investimentos para ampliar a capacidade logística e de escoamento da produção.

O investimento será na ordem de R$ 80 milhões e a expectativa é que o edital fique pronto até o fim de março. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o projeto original foi entregue pela Ecocataratas, concessionária que administra a rodovia, em razão do acordo de leniência com o Ministério Público Federal (MPF).

O projeto será atualizado com recursos da Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC) e doado ao Estado, ficando pronto para ser transformado em projeto executivo e apto a ir à licitação.

A obra vai completar outro trecho, já duplicado e em funcionamento, de 3,2 quilômetros, entre os quilômetros 580 e 583 da rodovia, do Trevo Cataratas até o posto da PRF. “É um marco histórico não só para Cascavel, como para toda Região Oeste. Resolve um grande gargalo do município, com enorme fluxo de caminhões”, destacou Paranhos.

MAIOR CAPACIDADE – De acordo com ele, a região fica próxima ao Porto Seco de Cascavel, servindo também de passagem para caminhões que vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Guaíra (PR), Paraguai e Argentina. “A região vai ganhar capacidade logística com essa obra, muito aguardada, anunciada, mas nunca executada”, ressaltou Sandro Alex, secretário de Estado da Infraestrutura e Logística.

TREVO CATARATAS – A intervenção na BR-277 complementa a revitalização do Trevo Cataratas, em Cascavel, um dos maiores gargalos rodoviários do Paraná. A passagem será totalmente reconfigurada com a construção de um viaduto, facilitando o fluxo de cerca de 30 mil veículos que circulam pelo local por dia. “Começaremos a obras ainda neste primeiro semestre”, afirmou Sandro Alex.

A revitalização integra um pacote de oito projetos que serão executados com recursos do acordo de leniência de R$ 400 milhões firmado pela Ecorodovias com o Ministério Público Federal (MPF). A empresa controla a Ecovia e a Ecocataratas e fará investimentos de R$ 150 milhões até 2021 ao longo da BR-277, principal corredor rodoviário e de exportação do Paraná.

O acordo prevê R$ 130 milhões para a execução de três obras no trecho da Ecocataratas, no Oeste do Estado, e R$ 20 milhões em cinco obras da Ecovia, no trecho entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. Outros R$ 220 milhões estão sendo abatidos com a redução de tarifas e R$ 30 milhões serão pagos em multas.