Goiás x Athletico | Artilheiro está de volta

Para o jogo contra o Goiás, o técnico Tiago Nunes poderá contar novamente com o artilheiro Marco Ruben. Com desgaste físico, o atacante não viajou com a delegação para enfrentar o Palmeiras, na rodada passada. “Foi um período mais longo para poder me recuperar de algumas dores e, sobretudo, do cansaço físico. Agora, eu me sinto bem e com muita vontade de terminar esse semestre com uma vitória, para viajarmos tranquilos para casa”, apontou Marco Ruben.

Jogando em casa neste Brasileirão, o Goiás venceu três dos quatro jogos disputados. “Será uma partida duríssima. Eles vêm de vitória e não vão querer perder as posições que ganharam. Precisamos ganhar este jogo para terminar bem esta primeira parte do ano”, finalizou Marco Ruben.