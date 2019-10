Giro político do dia 8 de outubro de 2019

Prefeito suspende pagamento

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) fiscalizou in loco ontem obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) e constatou irregularidades no serviço de calçadas na Rua José de Sá Cavalcante, esquina com a Rua Jorge Lacerda, no Bairro Cancelli. Paranhos não escondeu sua irritação ao constatar os serviços mal feitos e, durante live no Facebook, determinou a suspensão dos pagamentos à empresa até que as adequações sejam feitas. “Temos que ter respeito com o dinheiro público. Quando corrigido, retomaremos o pagamento”, disse o prefeito ao mostrar ao redor da escola restos de paver, terra, grama e a calçada com várias falhas.

Escola de Governo

Hoje, a partir das 8h30, no auditório da Prefeitura de Cascavel, será realizada mais uma edição da Escola de Governo para apresentar e detalhar o maior plano de mobilidade urbana, sustentabilidade e qualidade de vida já realizado: o Programa Cascavel Avança, efetivado com recursos do governo do Estado, do Avançar Cidades e do Fonplata (em análise).

CPI do HU

Como está difícil chegar aos números do Hospital Universitário de Cascavel, o vereador Jorge Bocasanta (Pros) tenta mobilizar os representantes estaduais para que a Assembleia Legislativa entre na jogada e comece a apurar a situação. Ele encaminhou pedidos para que os deputados Professor Lemos (PT), Coronel Lee (PSL) e Márcio Pacheco (PDT) formem uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar supostas omissão de socorro, negligência e prevaricação médica do HU.

Falando em CPI

Declarada como certa, a CPI das mortes nas UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) de Cascavel ainda está em elaboração. A proposta também foi feita por Bocasanta e agora apoiadores da investigação estariam elaborando o documento para obter assinaturas dentro da Câmara.

Sem sombra

Não é preciso ser estudioso do assunto para ver que Cascavel perdeu milhares de árvores na cidade nos últimos anos. Há casos de quadras inteiras em que todas as árvores foram retiradas e sem replantio. Mas, para a Comissão Permanente de Meio Ambiente, está tudo certo. Ontem o presidente Misael Júnior (PSC) reivindicou a demora para a derrubada de 700 árvores protocolados na Secretaria de Meio Ambiente.

Terceiriza

Devido ao custo e à demora para a derrubada de árvores, o vereador Jaime Vasatta (Podemos) sugeriu, inclusive, que seja alterada a legislação municipal permitindo que o cidadão – após autorização da Secretaria de Meio Ambiente – possa fazer o corte por conta própria. Houve manifestação também a favor da terceirização do serviço. Misael jogou a bola para a Comissão de Justiça sugerir algo – não se sentiu à vontade de elaborar o projeto de alteração de lei.