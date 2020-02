Giro político do dia 4 de fevereiro de 2020

Paranhos preparado

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) esteve ontem na Câmara de Vereadores para acompanhar a primeira sessão após o recesso parlamentar e demonstrou preparo para os meses seguintes. Em discurso no plenário, agradeceu todos os setores e ressaltou que a oposição política deve ter “o papel respeitado”, mas deve também “agir de maneira responsável”. Notório que na casa há grupos adversários pesados, como o PDT, de Márcio Pacheco. Mas Paranhos não se intimida. “Este ano político, ano eleitoral, ano mais tenso, ano mais curto e mais complicado”.

Campanha

Se disputará a reeleição, Paranhos só pretende declarar em março, embora seja praticamente certa sua disputa ao pleito. Para evitar desgaste político, Paranhos diz que, por enquanto, tudo dependerá da formação de grupo consolidado. Contudo, ele já antecipou que não deixará o Paço para fazer campanha se o rumo for a reeleição. “Não posso me afastar”, assegura Paranhos, que já busca um vice com afinidades.

Transitar

Para este ano, a autarquia Transitar deverá seguir com a realização de novos convênios com repartições estaduais e federais. Vander Piaia, liquidante da Cettrans, apresentou balanços ao chefe do Executivo que demonstram um reequilíbrio das contas. Um cronograma está na mesa de Paranhos com previsão de mudanças semanais a serem implantadas até o fim do ano, entre elas a contratação de mais agentes e a substituição de uniformes, o qual, segundo o prefeito, é o último passo, visto que o objetivo não era dar uma nova roupagem ao órgão, mas implantar o trânsito humanizado.

100 dias

A contagem é regressiva… o início das obras no Trevo Cataratas deve ser em 100 dias, assegura Paranhos. Os certames devem ser lançados em breve para que o serviço seja feito, com meta de ser concluído em dois anos. A pressa, segundo Paranhos, é da própria concessionária.

Inimigos

O governador Ratinho Júnior (PSD) assina nesta semana a inclusão do Contorno Norte na nova licitação dos pedágios, que acontece no próximo ano. Obra que, segundo o prefeito, quase ficou de fora da lista de prioridades, conforme orientação de grupos internos do Estado. Como Cascavel já havia sido beneficiada pelo Trevo Cataratas e pela duplicação entre o Posto da Polícia Rodoviária Federal até o Trevo de São João, o investimento estava descartado: “Não estava no radar de investimentos, mas provamos ao governador que não poderia dispensar a obra”.

Nova identidade

A visita do presidente da Câmara de Vereadores, Alécio Espínola, à sede da Divisão de Combate à Corrupção ontem deu o que falar. Enquanto muitos já cogitavam denúncias e investigações, Espínola tranquilizava: foi apenas buscar a nova identidade, pois o documento antigo havia sido perdido.