Giro político do dia 31 de maio de 2019

Adelino de cabeça no PSC

Com muita determinação, Adelino Ribeiro oficializou ontem sua entrada no PSC. Ele afirma entrar de cabeça no partido, que lhe deu total liberdade para atuação regional para mobilizar candidatos a prefeituras em 2020 e também aos cargos de deputados federal e estadual em 2022. “Estive sempre na construção de partidos pequenos. Agora estou em um partido bem estruturado, pensando nas próximas eleições. Sem coligações, vamos montar um grupo consolidado”, afirma Ribeiro.

Missão dada

Após ser um dos vereadores e um dos deputados mais votados de Cascavel, Adelino Ribeiro pretende voltar à Assembleia Legislativa do Paraná. A missão de toda a articulação foi dada pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, secretário-geral do PSC, e também pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

Na secretaria

Construtor de um caminho no PSC e agora um reestruturador da Secretaria de Obras. As cobranças não têm sido pequenas a Adelino Ribeiro. Engana-se quem pensa que ele perde tempo com as críticas. Tem feito delas um percurso para ver em breve um dos setores mais elogiados na gestão: “No passado eram 500 servidores na secretaria, hoje temos 110. Estamos direcionando funções. A chiadeira vai acabar. Em 60 dias vamos resolver a situação da iluminação pública”.

Vasatta quer agilidade

Com o projeto já com pareceres favoráveis, o vereador Jaime Vasatta (Podemos) quer agilidade na votação em plenário da proposta que obriga a instalação de ar-condicionado nos ônibus do transporte público de Cascavel. A iniciativa é também de autoria de Olavo Santos (PHS) e deve entrar em votação na próxima semana.

Feirinha

A Feira do Pequeno Produtor está prestes a passar pela regularização do local e do horário de funcionamento. A adequação é necessária, segundo o presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), devido à desativação do espaço na Avenida Brasil – perto da Rua Riachuelo -, onde as exposições ocorriam. A transferência ocorre apenas de maneira legal para a Praça Wilson Joffre, visto que os feirantes já estão no local e em breve terão que deixá-lo devido à revitalização do espaço.

Diga X

O prefeito Leonaldo Paranhos compartilhou foto “tietando” o apresentador global Luciano Huck, durante evento do Madero, em Curitiba.

Acidente

O vice-prefeito licenciado de Cascavel, Jorge Lange, sofreu um acidente ontem na PR-218, entre Querência do Norte e Santa Cruz de Monte Castelo. Lange foi levado a um hospital, mas sem gravidade. Outras três pessoas tiveram ferimentos graves e duas moderados.