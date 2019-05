Giro político do dia 30 de maio de 2019

Servidores, com orgulho!

O diretor legislativo da Câmara de Vereadores, Mário Galavotti, se fez representante de todos os servidores públicos ontem. Ele falou sobre frequentes ataques sofridos pela categoria – principalmente no Legislativo municipal. “Não há vagabundos nem bandidos, há pais de família. A situação passou do limite. Se servidores estão sendo taxados de problema neste País, tem que ver isso. O que estão fazendo está me preocupando. Servidores da Casa quase apanharam por falarem que trabalham no Legislativo. Isso não pode acontecer”, desabafou Galavotti. Nos bastidores, chegaram a comparar a Câmara a Dubai e a prefeitura com a Venezuela, ao mensurarem a situação financeira do Legislativo e do Executivo municipal.

Endividados

A dívida da Prefeitura de Cascavel é alta: R$ 344,6 milhões. De longo prazo, soma R$ 124,8 milhões: Fomento Paraná R$ 13,6 milhões; BRDE R$ 5,4 milhões; BID R$ 80,8 milhões; Banco do Brasil R$ 6,4 milhões; Pasep/Receita Federal R$ 9,4 milhões; IPMC R$ 7,3 milhões; e precatórios R$ 1,7 milhão. De curto prazo: recursos próprios do exercício R$ 40,2 milhões; recursos vinculados R$ 138,3 milhões; do exercício anterior em recursos próprios R$ 9,5 milhões; e vinculados, R$ 29,9 milhões.

Em caixa

Chama a atenção o volume de recursos de duas origens em Cascavel, na administração pública: R$ 2,740 milhões arrecadados no primeiro quadrimestre deste ano com a taxa de proteção a desastres, e R$ 8,3 milhões para iluminação pública. O secretário Renato Segalla fez questão de esclarecer que, no caso da taxa de iluminação, parte da verba é usada para pagar o gasto com energia nas repartições públicas e parte fica para manutenção.

PSC fortalecido

O secretário de Obras Públicas, Adelino Ribeiro, vem fortalecendo o PSC de Cascavel. O partido do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, realiza hoje, às 19h, encontro regional no plenário da Câmara de Vereadores. A discussão é sobre as disputas municipais do ano que vem, com presenças confirmadas do secretário-geral do PSC, João Carlos Ortega, e do deputado federal e presidente do partido, Paulo Martins.

DEM no pleito

O ex-secretário de Meio Ambiente Juarez Berté assumiu como membro titular do Diretório Estadual do Democratas no Paraná. A preparação é para também garantir uma sigla mais representativa em Cascavel para as próximas eleições. A presidência do diretório ficou com Pedro Lupion Mello e a vice-presidência com Elio Rusch.