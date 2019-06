Giro político do dia 27 de junho de 2019

Corte em prevenção

Para ampliar a liberação de verbas para o Cartão Vida Nova, a administração municipal decidiu anular a dotação de R$ 200 mil para implantação e manutenção do Programa de Orientação e Conscientização de Perigo das Drogas. O recurso foi transferido por meio de crédito suplementar ao Programa Cartão Benefício Vida Nova, destinado a custear a recuperação de dependentes químicos em parceria com casas, comunidades e clínicas escolhidas por meio de chamamento público. Ano passado havia sido estabelecido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) R$ 300 mil ao cartão – agora ao todo são R$ 500 mil.

Contrário

Ontem no Dia Internacional de Combate às Drogas, Leonaldo Paranhos (PSC), destacou que a necessidade é investir principalmente em prevenção. “As ações isoladas tem um limite. Precisávamos de uma estrutura, com possibilidade de convênios e verbas. O ideal é prevenção, estrutura para orientação. É isso que estamos fazendo”, disse Paranhos.

Sem delongas

A proximidade entre o presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), e o prefeito surtem efeito em projetos que tramitam em uma velocidade além da normal. Ontem o chefe do Executivo municipal elogiou os parlamentares por avaliarem em tempo recorde a proposta que institui as políticas aos idosos e o Fundo Municipal dos Idosos. “Essa é nossa parceria com a Câmara: não perder tempo. Não podemos gastar energia com burocracia”. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, Vanderlei Augusto da silva, agradeceu tamanho empenho do Legislativo municipal e os esforços do Executivo.

Peço retirada!

Quase em coro, vereadores decidiram pela retirada de projetos na Câmara de Vereadores: primeiro o Fernando Hallberg (PDT) sobre proposta de obrigar a implantação de ventosas nos cavaletes dos hidrômetros. Depois, pela segunda vez, os vereadores Olavo Santos (PHS) e Jaime Vasatta (Podemos), na proposta de obrigar assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas municipais. Esforços, tempo e muito trabalho em vão!

Incansável

O vereador Paulo Porto (PCdoB) não cansa: pediu mais uma vez o que a prefeitura vem fazendo para cobrar o IPTU Progressivo – aquele que estipula impostos mais altos em terrenos baldios no centro da cidade, alvos de especulação imobiliária. A população perde, e muito, com a demora na ocupação das áreas: pois existe toda infraestrutura (ônibus, coleta de lixo, escolas…) sem que ela seja usada. A lei 6.698/2017 foi sancionada em fevereiro do mesmo ano.

Definido

Os vereadores escolheram o imóvel que vai homenagear o deputado Tiago de Aomorin Novaes, assassinado na rua do condomínio onde morava: será um Restaurante Popular a ser construído na Rua Café Filho, esquina com a Rua Natal Zanetti, no Bairro Cascavel Velho.

Hemocentro definido

Após análises da Casa Civil, batido o martelo para quem assume a direção do Hemocentro: Jean Moura. Ele já atuou no gabinete de Gugu Bueno (PL) e também foi muito tempo diretor da Defesa Civil em Cascavel. “Assumo esse novo desafio com metas de melhorar o serviço; terei assistência técnica e vamos buscar meios para que o Hemocentro não sofra com falta de tipos sanguíneos”.